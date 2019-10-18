Hayatını kaybeden yazar Nuri Pakdil kimdir?

Nuri Pakdil, uzun çabalara rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından Nuri Pakdil hayatı, şiirleri araştırılmaya başladı. Kahramanmaraş doğumlu yazar Nuri Pakdil biyografisi haberimizde…

NURİ PAKDİL KİMDİR?

Pakdil, 1934 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. İlkokulda yazmaya başladı ve ortaokul sırasında tanıştığı Büyük Doğu sayesinde fikirlerini geliştirdi. 1954 - 1955 yıllarında lisede beraber eğitim gördüğü iki arkadaşı ile birlikte 'Hamle' isimli edebiyat dergisini çıkardı. Kahramanmaraş'ta çıkan Demokrasiye Hizmet ve Gençlik gazetelerinde yazıları yayınlandı. Ardından Yeni İstiklâl Gazetesi'nde sanat sayfalarını düzenledi.

AVUKATLIĞI BIRAKTI, EDEBİYATA YÖNELDİ

1965 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan yazar Nuri Pakdil, üniversite yıllarında Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç gibi edebiyatçılarla arkadaşlık kurdu. Mezun olduktan sonra 1967 yılına kadar Hukuk Müşavirliği yaptı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Pakdil, avukatlık yapmadı. 1967 yılından 1973 yılına kadar Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak çalıştı. 1969 yılında Edebiyat Dergisi'ni çıkardı. 1972 yılında da Edebiyat Dergisi Yayınları'nı kurdu ve 1984 yılına kadar sürdürdü. Edebiyat Dergisi Yayınları 1972 ile 1984 yılları arasında 18'i Nuri Pakdil'in imzasını taşıyan 45 kitap yayımladı. Paris ve Roma'ya gitti ve bu gezideki izlenimlerini Batı Notları adlı kitabında topladı. Nuri Pakdil, Edebiyat Dergisi'nde yazanlara müstear isimler takmakla meşhurdu. Kendisinin de 16 farklı ismi vardı. En çok "Ebubekir Sonumut" adını kullanıyordu.

NECİP FAZIL KISAKÜREK SAYGI ÖDÜLÜ ALDI

Nuri Pakdil, 1984 yılında kitap yazmaya ara verdi. 28 Şubat 1997 tarihinde Edebiyat Dergisi Yayınları'ndan çıkardığı "Sükût Sûretinde" isimli kitabıyla tekrar yazın hayatına başladı. Kasım 2014'te Necip Fazıl Kısakürek Saygı Ödülü'nün ilkini almaya hak kazandı.

Mekke, Medine, Kudüs, Şam, İstanbul, Bitlis, Paris şehirlerine hayranlık duyan yazar, yaşamı boyunca hiçbir evlilik yapmamıştır.

KİTAPLARI - ESERLERİ

1974 – Harikalar Tablosu - Prevert, Oyun-Çeviri

1975 – Ay Operası - Prevert, Şiir-Çeviri

1977 – Biat II, Deneme

1979 – Bağlanma, Deneme

1980 – Bir Yazarın Notları II, Deneme/ Put Yapımevleri, Oyun

1981 – Biat III, Deneme/ Anneler ve Kudüsler (Şiir)/ Bir Yazarın Notları III, Deneme/ Kasırganın Çatırtıları/ Guillevic, Şiir/Çeviri

1982 – Bir Yazarın Notları IV, Deneme/ Kalbimin Üstünde Bir Avuç Güneş, Oyun

1984 – Edebiyat Kulesi, Deneme

1997 – Sükût Sûretinde, Şiir/ Derviş Hüneri, Deneme/ Batı Notları, Gezi-İzlenim/ Arap Saati, Deneme/ Umut, Oyun/ Ahid Kulesi, Şiir/ Korku, Oyun/ Klas Duruş, Deneme

1998 – Arap Şiiri (Güldeste) I, Şiir-Çeviri/ Arap Şiiri (Güldeste) II, Şiir-Çeviri/ Kalem Kalesi, Deneme

1999 – Bir Yazarın Notları I, Deneme/ Osmanlı Simitçiler Kasîdesi, Şiir/ Otel Gören Defterler 1: Çarpışan Sesler, Deneme

2000 – Otel Gören Defterler 2: Yazının Epik Resmi Çekildiği Sırada, Deneme

2001 – Otel Gören Defterler 3: Büyük Sorgu, Deneme

2002 – Otel Gören Defterler 4: Simsiyah, Deneme

2003 – Otel Gören Defterler 5: Ateş Hattında Harf Müfrezeleri, Deneme

2005 – Otel Gören Defterler 6: Yazmak Bir Mûcize, Deneme