Hayatını Kaybeden Zafer Çika'nın Vasiyeti Ortaya Çıktı

İçinde bulunduğu aracın şarampole yuvarlanmasıyla hayatın kaybeden Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın vasiyeti ortaya çıktı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu pikabın şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, sanat ve spor camiasından çok sayıda ismin de katıldığı İzmir'deki cenaze töreni ile gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

"ADAM GİBİ ADAMDI"

Zafer Çika'nın cenaze namazını kıldıran imam, Çika için "Adam gibi adamdı" ifadelerini kullandı.

"BENİ ÇEŞME'YE GÖM DEMET"

Zafer Çika'nın daha önce eşi Demet Akbağ'a "Beni Çeşme'ye göm Demet" diye vasiyet ettiği, bu nedenle Çeşme'de toprağa verileceği öğrenildi. Çika'nın cenaze törenine sanat ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer, Olgun Şimşek, Şahan Gökbakar, Yonca Evcimik, Emel Müftüoğlu ve Berkay ile spor camiasından Fatih Terim, Yılmaz Vural, Okan Buruk da cenaze törenine gelen isimler arasındaydı. Demet Akbağ ve oğlu Ali'nin, cenaze töreninde taziyeleri kabul ederken oldukça üzgün oldukları gözlendi. Öte yandan pek çok isim törene çelenk yollarken çok sayıda vatandaş da cenaze namazı kılarak dua etti.

"KALBİ İKİ KEZ ÇALIŞTIRILDI AMA"

Bu arada Zafer Çika'nın hayatını kaybetmeden önce kalbinin iki kez çalıştırıldığı ancak üçüncüde durduğu ve geri döndürülemediği ortaya çıktı. Zafer Çika'nın hayatını kaybettiği kazayla ilgili ortaya çıkan bir iddia da otomobilin lastiği patlaması sonucu kazanın meydana gelmesiydi.