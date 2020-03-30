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Hayatını kurtaran polisi kolundan bıçakladı

AKSARAY'da, elinde bıçakla 5 katlı binanın teras katındaki pencereye çıkıp intihar girişiminde bulunan Tolunay D. (24), atlamak isterken kendisini kurtaran polis memuru Muhammed Utku'yu kolundan bıçakladı.

30.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:43
Hayatını kurtaran polisi kolundan bıçakladı

AKSARAY'da, elinde bıçakla 5 katlı binanın teras katındaki pencereye çıkıp intihar girişiminde bulunan Tolunay D. (24), atlamak isterken kendisini kurtaran polis memuru Muhammed Utku'yu kolundan bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Utku'nun koluna 14 dikiş atıldığı öğrenilirken Tolunay D. de gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Tacin Mahallesi 1870 sokakta bulunan 5 katlı apartmanın teras katında meydana geldi. Boşandığı eşini görmek için oturduğu mahalleye giden ve orada bir binanın teras katındaki pencereye elinde bıçakla çıkan Tolunay D.  atlamak istedi. Durumu fark eden çevredekiler polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerinde gelen polis ekipleri  Tolunay D.'yi ikna etmeye çalıştı. Ancak ikna olmayan ve kendini boşluğa bırakan Tolunuya D.'yi Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Muhammed Utku, kolundan tutup geri çekti. Asılı kalan ve direnen Tolunay D., Utku'nun koluna bıçakla saldırdı. Alt kattaki pencerede bulunan balkonda önlem alan polisler de genci ayakların tutup yukarı doğru iterek düşmesini engelledi. Kanlar içinde kalan Utku, genci pencereden çekip içeri aldı.

Tolunay D.,  gözaltına alındı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Utku'nun koluna 14 dikiş atıldığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Tolunay Kafkas, Polis, Güncel
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