Hayatının Kurtarışını Engeline Karşı Yaptı

02 Aralık 2018 Pazar 13:22



02 Aralık 2018 Pazar 13:22

HALİL ŞAHİN - Çocukken gittiği futbol okulunda "yeteneklisin ama engelinden dolayı profesyonel olamazsın" denilen Erdi Arslan, Ampute Milli Futbol Takımı'nda kaleyi korumanın gururu yaşıyor.Doğuştan sağ kolu dirsek altından olmayan Erdi Arslan, 7 yaşındayken futbol okuluna kaydoldu. Yeteneğiyle dikkati çeken Erdi, hocalarının engelinden dolayı profesyonel futbolcu olamayacağını söylemesi üzerine sporu bırakmak zorunda kaldı.Uzun süre sporla ilgilenmeyen Erdi, 5 yıl önce aynı mahallede yaşadığı futbol antrenörünün önerisiyle İzmir Büyükşehir Belediyesinin ampute takımıyla yeşil sahaya döndü.Erdi Arslan, kısa sürede gösterdiği başarıyla 2018'de milli takıma davet edildi.İzmir Büyükşehir Belediyespor'da başarılara imza atan Erdi, 2015-2016 sezonunda bütün maçlarda oynadı ve o sezon hiç gol yemedi. Başarılı sporcu, o sezon takımının Süper Lig'e çıkmasında önemli rol oynadı.Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci olan milli takımın kadrosunda da yer alan 29 yaşındaki kaleci Erdi, ay-yıldızlı formayla yeni başarılara imza atabilmek için çalışıyor.Erdi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukken gittiği Altay'ın futbol okulunda orta sahada oynadığını söyledi.Futbolu çok sevdiğini ve hep iyi bir sporcu olmayı hedeflediğini belirten Erdi, "Bir gün hocam 'Çok yeteneklisin ama engelinden dolayı takıma alamıyorum.' dedi. Oradan sonra futboldan bir kopma oldu. Eğitime ağırlık verdim, yükseköğrenimimi Isparta'da tamamladım. Beş yıl önce Buca'da aynı mahallede yaşadığımız İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin antrenörü bir gün bana 'Ampute futbol takımımız var, katılmak ister misin?' dedi. Denemek istediğimi söyledim ve böylece futbol maceram yeniden başlamış oldu." şeklinde konuştu.Ampute futbolunda kaleci olarak görev aldığını anlatan Erdi, alışmakta zorluk çekmesine rağmen çok çalışarak hedefine ulaştığını vurguladı."Hayatımın kurtarışı""Profesyonel olamazsın" dendikten sonra milli forma heyecanı yaşayan bir sporcu olmasını, "hayatın bir cilvesi" olarak niteleyen Erdi Arslan, şunları kaydetti:"Hiçbir zaman vazgeçmemek gerekiyor. O dönem sporla ilgili hiçbir şey yapmamıştım ama şu an ülkeyi temsil ediyorum. Vazgeçmediğim için hayat bana bir yerden o imkanı verdi. İş yerimde bir yazı var sakladığım, 'kaybedenler yalnızca vazgeçenlerdir'. Hayatımın kurtarışı vazgeçmemektir."Gündüz mesai, akşam antrenmanMilli sporcu Erdi Arslan, 6 yıldır Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde mutemet olarak görev yapıyor.Sabahları Buca'daki evinden Narlıdere'deki iş yerine giden Erdi, akşam işten çıkınca antrenman için kulübe geçiyor. Çalışmaları aksatmayan Erdi, bazı günler sabah erken kalkıp mesaiden önce spor salonunda bireysel çalışmalar da yapıyor.