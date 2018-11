CARMEDYA.COM – Ralli otomobilleri tasarım konusunda iddialı olan araçlar arasında. Peki özel olan bazı otomobilleri ralli otomobiline çevirirsek neler olur?Birbirinden farklı otomobiller varBu inanılmaz modeller sigorta şirketi Budget Direct tarafından oluşturulmuş. Birincisi, Bugatti Divo"nun bir ralli versiyonudur . Fransız otomobil üreticisi, Divo"nun Chiron"dan daha iyi bir sürüş dinamiğine sahip olduğunu belirtmişti. Ancak bu gelişmeler bile Divo"yu ralli aşamalarına uygun hale getirmeyecek. Ortaya çıkan modelde ralli aydınlatmaları dikkat çekiyor. Büyük bir arka kanat kullanılmış.Diğer bir araç ise Ford"un GT40 versiyonu. Bu modelde de ralliye özel jantlar ve aydınlatmalar dikkat çekiyor.Diğer bir versiyon ise Ferrari Portofino. Bu modelde de daha iyi aydınlatma sistemi kullanılmış. Beyaz jantlar ve otomobilin üzerindeki çıkartmalar dikkatlerden kaçmıyor.Reliant Robin de ralli versiyonundan nasibini alanlardan. Üç tekerlekli model ralli haliyle daha sportif görünüyor. Bu modeller şu an için bir çizim. Hayata geçirileceği ise şu an için muamma.Bir diğeri Lamborghini Aventador. Onda da ralli çıkartmaları kullanılmış. Jantlar kırmızı olarak tasarlanmış.Diğer bir model ise Mclaren Senna. Bu modelde de özel bir body kit ve jantlar kullanılmış. Ek olarak arkadaki büyük kanat dikkatlerden kaçmıyor.Tesla Model X de ralliden nasibini almış. Büyük arka kanat ve jantlar otomobili sportif kılmış.Son olarak ise Koenigsegg Regera var. Daha iyi bir body kit ve büyük aydınlatmalar bu modelde de kullanılmış.The post Hayatınızda görebileceğiniz en garip ralli otomobilleri neler? appeared first on Carmedya.