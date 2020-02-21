Hayatınızdan şekeri çıkartmanın 7 yolu

Şekeri tanıyın

Hazır şeker, insan vücuduna yoğun bir şekilde yakın tarihte girmiştir. Dolayısıyla henüz yeni olan bu madde, insan vücudu için bir gereklilik değildir. Şekeri bırakmak için önce onu tanımak gerekir. Şekerin işlenmiş halinden, doğal meyve şekeri halinekadar birden fazla türü bulunuyor. Dolayısıyla zararlı olan şekeri tanıyıp; glukoz, fruktoz, galaktoz gibi şeker türlerinden uzak durulması gerekmektedir.

Atıştırmalık anlayışınızı değiştirin

Açlık halinizde atıştırma tercihinizi şekerli olanlardan kullanmayın. Bunun yerine doğal olan ve size fayda sağlayacak olan gıdalara yönelin. Örneğin elma, portakal, kurum üzüm, fındık, fıstık gibi gıdalar tercih etmeniz şeker ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

Mutfağa sokmayın

Şekeri hayatınızdan çıkarmanın ilk yollarından biri şekeri mutfağa sokmamanızdır. Mutfağınızda bulunan, kakaolu kremalar, bisküviler, işlenmiş soslar, gazlı ve şekerli içecekler gibi yapay şekerli tüm ürünleri mutfağınızdan uzaklaştırın. Bunlar yerine daha sağlıklı doğal besinlere yönelin.

Protein tüketin

Kan şekerinin düştüğü durumlar sadece şeker tüketimiyle alakalı değildir. Protein tüketmek de kan şekerini dengelemenin en iyi yollarındandır. Kırmızı et, beyaz et, yumurta, süt ürünleri ve baklagiller gibi protein bakımından zengin olan besinleri tüketmeniz şekere yöneliminizi azaltacaktır.

Tatlandırıcıya yönelmeyin

Şeker tüketimini bırakmak isterken başka bir şeker türü olan yapay tadlandırıcılara yönelmeyin. Çünkü tatlandırıcılarda en az şeker kadar tatlı ve zararlıdır.

Bol bol su için

Şekeri vücuttan atmanın en iyi yollarından biri de bol bol su içmektir. Vücuttaki zararlı maddeleri temizleyen su, şeker ve tuz gibi maddeleri temizleyerek yapay olan gıda bağımlılığından uzak tutar.

Serotenin salgılanmasını sağlayın

Mutluluk hormonu olarak adlandırılan serotenin, insülinin salgılanmasına kontrol altına alarak, kandaki şeker miktarını dengeler. Dolayısıyla kendinize mutluluk veren işlerle uğraşın, yeni hobiler edinin ve mutlaka egzersiz yapın.