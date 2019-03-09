Hayatınızın Her Anında, İhtiyaç Duyduğunuz Her Alanda Zinsan Zincir

Zinsan Zincir Firma Genel Müdürü Birsel Özer, "35 yıldır bu sektörde üretim yapıyoruz. Zinsan Zincir aile şirketi olarak temelleri atılmış ve yurt içi-yurt dışı satışları yapan köklü bir kuruluşudur. Balkanlar, Orta Doğu ülkelerine ihracat yapıyoruz. 2 bin metrekare açık 3 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyoruz. Aynı zamanda inşaat demir pazarlama işi de yapan bir firmayız." ifadelerini kullandı.

BOL ÜRÜN ÇEŞİDİ

Firma Genel Müdürü Birsel Özer, "Piyasa zincirleri, sanayi zincirleri, asansör denge zincirleri, salıncak zincirleri, sera zincirleri, gübre sıyırıcı zincirleri, köpek-hayvan zincirleri bizim üretim yaptığımız ürün gamı içerisinde yer alıyor. Biz imalatta, kullanılan tarım makinalarına uygun müşterinin istediği ölçüde üretim yapmaktayız." şeklinde konuştu.

"HAYVANLARI RAHATI İÇİN BÜYÜK ÖZVERİ"

Birsel Özer, "Bizim yapmış olduğumuz besi zincirlerinde hayvan yaraları oluştu. Biz de hayvansever bir kuruluş olduğumuz için bundan büyük üzüntü yaşadık ve bunu ortadan kaldırmak için çalışmalara başladık. Ve bu yaraların oluşmaması için patentli hortum zincir ürettik. Zincirin üzerine hortum geçirerek rahat etmelerini sağladık. Hayvanlar artık daha rahat, tüyleri dökülmüyor, acı çekmiyor. Bu ürünün üretimini sadece biz yapıyoruz." dedi.

KALİTEDEN ÖDÜN YOK

Özer, "Biz kaliteye çok önem veriyoruz. 'Müşteri her zaman haklıdır' politikasına göre çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti bizim için en üst sıralarda yer alıyor. Bu nedenle de insanların bizi tercih ettiğini düşünüyoruz. Bütün ürünlerimizi İSO belgelidir. Bazı ürünlerimiz TSE belgelidir. İhracatımızı Avrupa ülkelerine yönlendirmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.