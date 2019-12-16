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Hayatlarında ilk defa denizi görecekler

Türkiye Bulanıklar Eğitim Kültür ve Sevgi Derneği, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

16.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:40Hayatlarında ilk defa denizi görecekler
Bulanıklar Eğitim Kültür ve Sevgi Derneği, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Proje kapsamında 50 yetim ve öksüz öğrenci 'ya getirilerek tarihi yerler, ve denizi görmeleri sağlanacak.

İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirilen "Bulanık'tan Bursa'ya Kardeşlik Köprüsü" projesi kapsamında 50 yetim ve öksüz öğrenci Bursa'ya gelecek. Türkiye Bulanıklar Eğitim Kültür ve Sevgi Derneği (TÜM-BUL-SEV-DER) Genel Başkanı Selahattin Turan, "Bulanık'tan Bursa'ya gelecek olan yetim ve öksüz 50 öğrencimizin yaşadıkları ilçeden ilk kez çıkacak. Yetim ve öksüz öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan sosyal sorumluluk projesi ile, öğrenciler Bursa'yı ziyaret etmelerinin yanı sıra tarihi ve turistlik yerlerini görme imkanı bulacak. etimi güldür ki sende gülesin şiarıyla çıktığımız bu yolda İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz bize çok destek verdi. Bu yıl 3. öğrenci grubunu Bursa'da 1 hafta ağırlayacağız. 20-27 Aralık tarihleri arasında konuk öğrencilerimiz Uludağ'dan denize, kültürel gezilerden, şehir hayatına kadar doğal güzellikleri görme imkanı bulacak. Öksüz ve yetim öğrenciler Bursa'daki termal otelde bir hafta boyunca konaklayıp, Uludağ'da kayak yapacaklar. Ayrıca Trilye'de tekne turu yapıp, hayatlarında ilk defa deniz görecekler. Projenin maliyeti 120 bin liradır. Bu maliyetin 60 bin lirasını İçişleri Bakanlığı karşılıyor" dedi. - BURSA

Türkiye, Uludağ, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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