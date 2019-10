Hayatlarının ileriki yaşlarında üniversiteye tekrar başlamak isteyenlere akademi imkanı sunan "İkinci Bahar Akademi" ile 40 yaş üzeri kişiler Boğaziçi Üniversitesinde eğitim görüyor.Boğaziçi Üniversitesinin 150. yılı etkinlikleri kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) bünyesinde başlatılan "İkinci Bahar Akademi", 40 yaş ve üzeri kişilere yeniden üniversite imkanı sunuyor. Harvard Üniversitesindeki benzer bir çalışmadan esinlenerek uygulanan akademide, öğrenciler Boğaziçi Üniversitesinin akademisyenleri tarafından ders görüyor.İkinci Bahar Akademi'ye kayıtlı olan öğrencilerden 62 yaşındaki Ressam Serap Başol, öğrenmeyi ve araştırmayı çok seven bir yapısı olduğunu anlattı.Başol, şunları kaydetti:"Boğaziçi Üniversitesi gibi çok kıymetli okulun kendi hocalarını ve sistemini öğrenciler dışında kamuya açıyor olması beni çok heyecanlandırdı. Programlarda benim çok ilgimi çeken alanlar gördüm. Mesela akademide gördüğümüz derslerden tarih, mitoloji, geçmişten bugüne taşıdıklarımız beni çok ilgilendiriyor. Kendi sanat alanımda da bununla ilgili araştırmalar yaptığım için tam böyle bir hazinenin içerisine düşmüş gibi hissettim. Akademi, sanat araştırmalarımı da besliyor."Hem çağdaş sanat derslerine devam ettiğini hem de mitoloji, arkeoloji, dinler tarihi gibi geçmişten bugüne yansıyan dersleri çok sevdiğini belirten Başol, "Uzakdoğu ile ilgili dersleri de sevdim. Batı'da bunlar olurken Doğu'da neler oluyordu, Çin'de durum neydi, Hindistan'da neler yaşanmaktaydı? Zaman süreci içerisinde onları da anlayabilmek gerçekten iyi geliyor. Müzik tarihi, sanat tarihi, en hayran olduğum dersler." diye konuştu.Daha önce de İkinci Bahar Akademi'ye katılarak 4 modülü bitirerek Harvard'a gitme hakkı kazanan Başol, deneyimlerini şöyle anlattı:"Harvard deneyimi güzeldi. Buranın yöneticileriyle ve ilk modüle katılanlarla kalabalık bir ekip olarak gittik. Harvard'da benzer modül vardı, buranın esinlendiği. Onlar bize kendi okullarında nasıl uygulamalar yaptıklarını anlattılar, tanıttılar. Çok esinlendik, etkilendik. Ancak biz de aynı durumdayız, 'Bizde de keşke olsa' durumunda değildik. Zaten yapıldığı için memnun edici bir şeydi. Dünyayla benzer paralellikte işler yapılıyor."İkinci Bahar Akademi'nin Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Meltem Özturan, akademinin nasıl kurulduğunu anlattı. Özturan, "Üniversitemizden bir mezunumuzun Harvard Üniversitesi ile ilişkisi sonrası bize bir öneri ile geldi, 'Biz de böyle bir şeyler yapamaz mıyız?' diye. O mezun arkadaşımız ve eski rektörümüzle ortak bir çalışma yapıp akademiyi başlattık. İlk programımız 2013'te, 4 dersle başladı. İkinci Bahar Akademi kapsamında 40 yaş ve üzeri öğrencilerimize bu eğitimleri vermeye başladık. Tekrar üniversite hayatına dönmek isteyen kişilere yönelik hazırlanmış bir program." şeklinde konuştu."Her sene yaklaşık 500 kayıt alıyoruz"Bu sene akademinin yedincisinin düzenlendiğini kaydeden Özturan, programlara her yıl yaklaşık 500 kişinin kaydedildiğini belirtti.Özturan, "Yaş sınırlamamız var, 40 yaşın altındakileri almak istemiyoruz. Adı üstünde, İkinci Bahar Akademi. Öğrencilerimiz arasında 80 yaşında, 85 yaşında olanlar da var. Sınıfta gayet etkin bir şekilde derslere katılıyorlar." dedi."Bir yetişkinin eğitime olan katkısı daha farklı oluyor"İkinci Bahar Akademi'nin İdari Koordinatörü Deniz Akalın ise programların içeriği hakkında şunları ekledi:"İkinci Bahar Akademi'de programlar, Güncel Dünya, Sosyal Bilimler, Tarih ve Arkeoloji , Güzel Sanatlar ve Edebiyat şeklinde. Bu programların altında da farklı modüller var. Örnek vermek gerekirse, psikoloji, müzik, çağdaş sanat, dinler tarihi, Uzakdoğu tarihi, sosyoloji... Modüllerimizde üniversitemizin ilgili bölümünden öğretim üyelerimiz eğitim veriyor. Zaman zaman dışarıdan uzmanlarla da destekleyebiliyoruz. Üniversitedeki eğitimlerin içeriği temel olarak ele alınıyor. Her ne kadar öğrenci desek de burada karşınızda öğrenci yok, daha deneyimli oldukları için onlara farklı bir şeyler sunmak zorundasınız. Uygulama ile teoriyi birleştirmeye gayret ediyoruz. Tabii ki bu derse göre de şekilleniyor. Bazı derslerde teknik gitmek zorundasınız. Örneğin, Yaşamımızda Bilim modülünde, DNA profillerinden söz ederken muhakkak teorisini anlatmanız, bilgi vermeniz lazım. Bir yetişkinin interaktifliği yani o eğitime olan katkısı daha farklı oluyor. Dolayısıyla bazen eğitimleri katılımcılar da şekillendirebiliyor.""Yaşam boyu eğitimin altını çiziyoruz"Akademide derslerin haricinde katılımcıların bir de koro kurduğunu belirten Akalın, bu grubun iki kez konser verdiğini söyledi.Akalın, sözlerini şöyle tamamladı:"Biz özellikle yaşam boyu eğitimin hep altını çiziyoruz. Eğitimin hiç bitmemesi, ölene kadar sürmesi lazım. 'Tamam ben öğrendim' deyip köşeye çekilmemek lazım, her zaman öğrenecek bir şeylerimiz var. Özellikle İkinci Bahar Akademi'yi başlatarak biz bir ilk yaptık diye düşünüyorum. Öğrenmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin."