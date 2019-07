"Hayatta Emniyet Almayı Öğreniyoruz" Proje Kars'ta başladı

"Hayatta Emniyet Almayı Öğreniyoruz" Projesi Amazonlar Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Gül Soydan, koordinatörlüğünde İçişleri Bakanlığı Sivil toplum ilişkiler Genel Müdürlüğü desteği ile Kars 'ta start aldı.İçişleri Bakanlığı Sivil toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje., Valilikler, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlükleri, Özel Okullar işbirliğinde 81 ilde devam ediyor.Çocukların Doğada rehabilitesi ve İnternet oyun bağımlılığına sürüklenmemesi veya bağımlı hale geldi ise rehabilitesi amacı ile başlatılan "Hayatta Emniyet Almayı Öğreniyoruz" Projesi ilk eğitim kampı Sarıkamış'ta yapıldı. Proje 81 ilde devam edecek. Her yıl gidilecek illerin isimlerinin belirlenmesi, kurumların Amazonlara taleplerine göre belirlenecek, öncelik verilecek."Hayatta Emniyet Almayı Öğreniyoruz" Projesinin Annesi ve Koordinatörü olan Gül Soydan, Projenin uygulanmasının gerekçelerini ve sonuçlarını hakkında bilgi verdi.Gül Soydan, "Bazı şeyleri erken yaşta görmek, öğrenmek bir çocuğun elde edebileceği en büyük hazinelerden biridir. Çünkü ağaç yaşken eğilir. Ne yazık ki çocuklar şimdilik bu durumdan bir haber, telefon, bilgisayar ve tabletlerine gömülü bir şekilde yaşıyorlar. Her evde bilgisayar, tablet, oyun internet bağımlısı gençler var. Evet, evde çocuklarınızla hep berabersiniz ama ne kadar kaliteli zaman geçirdiğiniz tartışılır. Belki de çocuklarınıza vakit ayıramıyorsunuz. Çoğu ebeveyn, çocukları tarafından red ediliyor ve çocuk ile ebeveyn arasında aşılmaz bir duvar örülüyor. Çocuk hep ebeveynin gözünde çocuk, anne baba ise koruyucu melekler ve sürekli takipteyiz" dedi.Soydan, " Buda çocuklarınız ile aranızdaki ilişkinin bozulmasına sebep oluyor. Kamplarda onlar siz olmadan, sizin gibi düşünmeyi, hayata sizin pencerenizden bakmayı öğreniyorlar. Kamptan dönüşlerinde Aileleri ile bağları güçlü, olgunlaşmış hayatta kendi başına emniyet almayı öğrenmiş, kendini ispatlamış, hedefleri olan, üreten, sanatçı gözü ile bakabilen bireyler olarak evlerine dönüyorlar. Aileler "Hayatta her konuda başarılı olacaklarına, sonsuz inanç ve güvenleri olduğunu" çocuklarına söylemeliler." Çocuklarına bunu ifade ederken sevgilerini de göstermeliler ve yüreklendirmeliler. Okuldaki öğretmenlerin de öğrencilerini "Sevgi ile yüreklendirerek, olumlu davranması, Çocuklarımızın okulunu, derslerini sevmesi ve devamsızlık sorunu yaşamaması adına" önem arz ediyor. Eğitim aile içinde ve okulda aynı paralel duyarlılıkta gitmesi gerekiyor. Ailede sevgi görebn ilgi gören çocuk okulda aşağılanıp küçük düşürülmemeli, ya da tersi okulda verimli zaman geçiren sevilen başarılı olan çocuk ailede de aynı ilgiyi görmeli. Kamplar aynı zamanda hem ailenin, hem eğitmenlerin, hem de çocukların hayata birbirinin penceresinden bakmayı ve anlamayı öğreten bir çalışma ürünüdür" diye konuştu.Kurucu Üyelerinin tamamı kadınlardan oluşan Amazonlar Kulübü'nün "Hayatta Emniyet Almayı Öğreniyoruz" Proje amaçları Amazonlar kulübünün kuruluş amaçları ile aynıdır. Amazonlar kulübü amaçları ile kamu yararına Türkiye'nin geleceği gençlerimize ve kadınlara hizmet ediyor.9-17 yaş arası, Kars Sarıkamış, Arpaçay, Ankara, İstanbul Amazonlar Sporcu grupları birleştirildi. Kars İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Öğretmenlerle 120 kişi sertifikalı ilk yardım eğitimi ve 18 yaş altı sporcular İlk Yardım Farkındalık Eğitimi katılımcı belgesi verildi. Kars Gençlik Spor İl Müdürlüğü desteği ile Osman Yüce Kayak Tesisi kamp alanı olarak projede yer aldı. Sarıkamış ve Arpaçay İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği ile Gençler, Amazonlar sporcu lisansları ile projeye katılım sağladı.Dağcılık temel eğitimi güvenli bölgede çadır kurma, emniyet alma, dağcılık ip düğümlerini öğrenme, doğada güvenli şekilde yürüme, doğadan eserler üretme, akşamları terapide duyguları ifade etme ve Vücut dili, girişimcilik gibi bir çok konuda eğitim aldılar. ve aldıkları eğitimleri kamp hakkında duygu ve düşüncelerini kendi el yazıları ile dile getirdiler.Bu yazılar "Hayatta Emniyet Almayı Öğreniyoruz" Kitabında paylaşılacaktır. Büyüklere örnek olacak yazılardan bazılarını paylaşmak isteriz. Çocukların,Aileleri ile kamp sonrası çocuklarda olan değişiklikler birebir görüşülüp raporlanıyor.. Yapılacak diğer kamplarda ilin coğrafi yapısına göre dağcılık, eğitimi, spor tırmanış, dağ kayağı, kayak eğitimi, Doğadan eserler "taş boyama figürler, seramik kullanım kapları, sazlık eşyalar üretim," kamp alanında verilmektedir her kampta hava durumuna göre akşamları kamp ateşinde ya da özel salonda duyguların ifade edilmesi, öz güven, girişimcilik terapisi yapılmaktadır. Müzikle doğada terapi, mutlu olmayı öğrenme dersi, disiplinli yaşamayı öğrenme dersi, girişimcilik, vücut dili okuyarak tehlikelerden korunma dersi kamplarda uygulanmaktadır. Tüm Türkiye'den çocukları bu kamplara davet ediyoruz.Kamp sonrası çocukların ve velilerin düşünceleri kendi yazıları ile kaleme alınmakta ve psikolog tarafından yorumlanmakta ve raporlanmaktadır. Bu raporlar ve kamptaki uygulamalar İnternet bilgisayar oyun bağımlısı çocuklara ve ailelerine, rehber olması için yılsonunda "Harika Yararlı" bir kitaba dönüştürülecektir. Türkiye'de bu yönde bir yayın henüz basılmamıştır. Her yıl yeni kamplar ve yeni verilerle kitabın serileri basılacak. Eğitimler sonrası çocukların ürettiği tüm illerden eserlerden, Ankara'da sergi açılacak.2019 yılı içinde illerdeki tüm kamplarda katılımcılar arasından, dağcılık ve kayakta yetenekli olanlar, Kars'ta yapılacak "Yaz ve Kış Dağcılık" ve "Olimpik Dağ Kayağı", "Olimpik Spor Tırmanış" Branşlarında profesyonel eğitime alınacak.18 Ağustos 2019 tarihinde 7 gün. Kars'ta profesyonel yaz dağcılık eğitimi, Aralık ayında da Kış Dağcılık profesyonel Eğitim kampı 7 gün sürecek. Sömestre tatilinde Kars'ta Dağ Kayağı eğitimi yapılacak. Yaz dağcılık kampına katılıp geçenler kış dağcılık kampına gidebilecek. Bu kamplar öncesi de, sertifikalı ücretsiz ilk yardım eğitimi açılmaktadır. Bursa İznik, Diyarbakır Ergani, Kars, Ankara ile kamplar 2020 yıl sömestre tatili ile gelecek yıllarda da farklı illerde devam edecektir.Kamplarda gerçekleşen proje hedefleri; 'Bağımlılıkla mücadele', 'Düzenli, disiplinli yaşamayı öğrenme', 'Sporla güvende kalmayı öğrenme', 'Doğada ve hayatta emniyet almayı öğrenme', 'Ebeveynlerini anlayabilmeyi ve sorumluluk almayı öğrenme', 'Bilgisayar oyunları dışında yaşanacak bir hayat olduğunu öğrenme', 'Kendini ifade edebilmeyi ve mutlu olmayı öğrenme', 'İpler, tüyler, seramik, taş, sazlık, fotoğraf ile görmeyi, üretmeyi ve sanatı öğrenme', 'Dağcılık sporunu profesyonel öğrenme', 'Vücut dilini Öğrenme', 'Detaylara dikkat etmeyi öğrenme', 'İnsanların ihtiyaçlarına dikkat ederek hayatı projelendirmeyi öğrenme' ve 'Kültürel kaynaşmayı, doğaya ve canlılara sahip çıkmayı öğrenmedir'. - KARS