06 Aralık 2018, 21:45
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Canlı Yayına Bağlanan Kadın, Kocasının Kendisini Kız Kardeşiyle Aldattığını İtiraf Etti

Ünlü sunucu Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programı yine izleyenlerin kanını donduran bir itirafa sahne oldu. Canlı yayına bağlanan isini vermek istemeyen bir izleyici, kocasının kendisini kardeşiyle aldattığını itiraf etti.

Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programında yapılan itiraf damga vurdu. Canlı yayına telefonla bağlanan bir kadın izleyici, kocasının kendisini kız kardeşiyle aldattığını açıkladı.

KIZ KARDEŞİMLE ALDATTI

Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programında telefonla bağlanan seyircilerin şaşırtan itirafları sürüyor. Beyaz TV'de programa bağlanan bir kadın izleyici aldatılma itirafı Nur Viral ve iletişim Uzmanı Canten Kaya'yı şaşkına uğrattı. İsmini vermek istemeyen kadın izleyici kocasının kendisini kız kardeşiyle aldattığını söyledi.

"YAPTIM NE YAPACAKSIN"

Bunu sorduğunda kocasının ise 'Yaptım ne yapacaksın?' diye cevap verdiğini anlatan kadın izleyici, kız kardeşinden nefret ettiğini ve görüşmek istemediğini söyledi. Stüdyodaki uzman iletişim Uzmanı Canten Kaya da genç kadına tavsiyelerde bulundu.

Nur Viral
06 Aralık 2018 Perşembe 21:45



YORUMLAR (35)
MUHİTTİN: Bazı yorumcular hiç böyle olaylar olmamış sanki Türkiye ve dünya da gibi yorum yapmış hayret nadir de olsa var
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ATAKAN: bu program neden bunları sureklı yayınlar oldu
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ASİ: yıne duzmece senaryo sıkıldık artık bunlardan gercege donun asalak surıyelıler kedi gibi uruyor bırazda bunları bahsedın halka.
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REALİST: Nur’un ağzına kürekle mi vurmuşlar ne?
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MWHD: Münafık olan toplumda bunlar normal. Aziz ve celil olan Allah çok fena bela verecek diye düşünüyorum
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