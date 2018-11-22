22 Kasım 2018, 23:11
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Hayatta Her Şey Var Programında Şaşırtan İtiraf: Karımı 300 Defa Aldattım!

Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' programında izleyicileri şaşırtan bir itiraf geldi. Canlı yayına telefonla bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir adam, karısını yaklaşık 300 defa aldattığını söyledi.

Beyaz TV'de ekrana gelen Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' programında şoke eden bir itiraf gündeme geldi. Canlı yayına telefonla bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir adam karısını yaklaşık 300 defa aldattığını söyledi.

"KINA GECESİNDE ALDATMIŞTIM"

16 yıllık evli olduğunu ve karısını kına gecesinde dahi aldattığını anlatan adam, şunları dile getirdi; "Benimkisi çok farklı bir durum. Kendimle savaşıyorum adeta bu konuda. Bizim oralarda düğünler üç gün sürer. İstanbul'dan eşimle evlenmek için gittiğimde bile eşimi kına gecesinde aldatmıştım." Aldatırken hiç yakalanmadığını ama eşinin kendisini aldattığını bir şekilde öğrendiğini de belirten adam, Selin Karacehennem'in 'O zaman neden evlendiniz?' sorusuna ise "Evlenmenin farklı bir şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

"BİR HAFTA İÇİNDE 4 KADINLA ALDATTIM"

Sözlerine devam eden ismini vermek istemeyen seyirci, "Eşimi neden aldattığımı bilmiyorum. Sizi de bu yüzden aradım. 300 kere aldatmışımdır. 15 gün önce bir hafta içinde 4 kere aldattım. Bu durumdan ben de muzdaribim. Bazen kendimi muhasebeye çekiyorum. Bunun etik olmadığını da biliyorum." ifadelerini kullandı. İsmini vermek istemeyen adamın şoke eden ihanet itirafının ardından Selin Karacehennem, bu durumun bir hastalık olduğunu söyledi ve adama bir doktora gitmesi gerektiğini tavsiye etti.

Beyaz TV,Nur Viral
22 Kasım 2018 Perşembe 23:11



YORUMLAR (49)
OBJEKTİF: ALLAHIN KİTABINA BAKTIĞIMIZDA BIRAKIN ÜÇ YÜZÜNCÜYÜ BİRİNCİ SİN DE ÖLÜMÜ HAK ETMİŞ . GERİ KALANINI SİZ HESABEDİN .KİTABINI ÖĞRENMEMEK BİLMEMEK SUÇTUR .TABİİKİ MÜSLÜMANIM DİYORSAN .
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MERT: kurgu haber bunlar izlenmesi bile zaman kaybı
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FİLİZ : İyi yapmış keşke daha çok aldatsaydı
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  • ... : Ah filiz ah
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