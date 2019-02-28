Hayatta Her Şey Var Programında, 16 Yaşında Evlenen Kadının Yaşadıkları Stüdyoyu Yasa Boğdu!

Nur Viral'in sunumuyla ekrana gelen Hayatta Her Şey Var programında 16 yaşında evlenen kadının yaşadıkları seyircileri üzdü.

"KAYINPEDERİM HAMİLEYKEN BENİ DÖVDÜ"

Programa bağlanan ismini vermek istemeyen kadın seyirci yaşadıklarını anlatarak, "Ben 23 yaşındayım. 16 yaşında evlilik yaptım. Eşim 23 yaşındaydı. Evliliği evcilik gibi görüyordum. 8. sınıfa giderken evlendirildim. Ben yeni doğum yaptığımda eşim bana soğuk davranmaya başladı. Ailesiyle birlikte kalıyordum. Eşimin annesinden şiddet görüyordum. Kayınpederim hamileyken beni dövdü. Bu durumu eşime anlattığımda ise eşimden de dayak yedim.

"EŞİM YATAKTA SIRTINI DÖNÜYOR"

Evlendiğimin ikinci haftasında dayak yedim. Bunları aileme söyleyemedim. Eşim beni tehdit ederek korkuttu. Hamileyken boşanacağımı söyledim. Annem boşanma çocuklarına yazık olur dedi. Eşim bana soğuk davranıyor. Yatakta sırtını dönüp yatıyor. Bende bu durumu dile getirince herkes eşim beni feci şekilde dövdü.