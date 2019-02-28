28 Şubat 2019, 23:05
»»

Hayatta Her Şey Var Programında, 16 Yaşında Evlenen Kadının Yaşadıkları Stüdyoyu Yasa Boğdu!

Beyaz TV'de Nur Viral'in sunumuyla ekrana gelen Hayatta Her Şey Var programında, 16 yaşında evlenen kadının, kocasının ailesi tarafından gördüğü şiddet stüdyoyu yasa boğdu. Genç kadın, "Hamileyken kayınpederimden dayak yedim." ifadelerini kullandı.

Nur Viral'in sunumuyla ekrana gelen Hayatta Her Şey Var programında 16 yaşında evlenen kadının yaşadıkları seyircileri üzdü.

"KAYINPEDERİM HAMİLEYKEN BENİ DÖVDÜ"

Programa bağlanan ismini vermek istemeyen kadın seyirci yaşadıklarını anlatarak, "Ben 23 yaşındayım. 16 yaşında evlilik yaptım. Eşim 23 yaşındaydı. Evliliği evcilik gibi görüyordum. 8. sınıfa giderken evlendirildim. Ben yeni doğum yaptığımda eşim bana soğuk davranmaya başladı. Ailesiyle birlikte kalıyordum. Eşimin annesinden şiddet görüyordum. Kayınpederim hamileyken beni dövdü. Bu durumu eşime anlattığımda ise eşimden de dayak yedim.

"EŞİM YATAKTA SIRTINI DÖNÜYOR"

Evlendiğimin ikinci haftasında dayak yedim. Bunları aileme söyleyemedim. Eşim beni tehdit ederek korkuttu. Hamileyken boşanacağımı söyledim. Annem boşanma çocuklarına yazık olur dedi. Eşim bana soğuk davranıyor. Yatakta sırtını dönüp yatıyor. Bende bu durumu dile getirince herkes eşim beni feci şekilde dövdü.

Nur Viral, Yenikadinda Gösterme, Magazin


YORUMLAR (6)
LİON: Evlilik programında kurtulduk bi de bundan kurtulsak hayırlı sıkıntı na
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
LİON: Rutük şu programa bi el at reyting yapacağım diye ne türk aile yapısı kaldı ne örf ne adet.
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
VATANDAS: Anlatmadiklari da vardir
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
MEHMET DÜZ: Bu program bana kurgu gibi geliyor, nedense her uç nokta itiraf bu programa geliyor.
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
ABUZER KÖMÜRCÜ: Tecavüz.yasak ilişki.ensest ilişki falan yok mu genelde senaryo bu şekilde olurdu beyaz tv de
Yayından Kaldır
11 2
Cevap yaz