14 Kasım 2018, 09:59

Hayatta Kaldıklarına İnanamadılar... İnşaatta Kolonlar Çöktü

Hayatta kaldıklarına inanamadılar.

Hayatta kaldıklarına inanamadılar... İnşaatta kolonlar çöktü
Adana'da bir inşaatta beton döküldüğü sırada kolonların çökmesi sonucu tablanın üzerinden atlayan işçiler, enkaz atında kalmaktan son anda kurtuldu
Kazada inanılmaz bir şekilde kurtulan işçiler enkaz yığınına dönen yeri hayretler içinde izledi

ADANA - Adana'da bir inşaatta beton döküldüğü sırada kolonların çökmesi sonucu tablanın üzerinden atlayan işçiler, enkaz atında kalmaktan son anda kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın asma katının beton dökme çalışmaları sırasında işçiler dökülen betonu alana yaymaya başladı. Bu sırada dökülen betonun ağırlığını taşıyamayan kolonlar aniden çöktü. İşçiler üzerinde bulundukları tabladan atlayarak enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. O sırada aşağıda herhangi bir işçinin olmaması da can kaybını önledi. Şans eseri kurtulan işçiler çökmenin olduğu yerde kimsenin olup olmadığını da kontrol etti. Hayatta kaldıklarına inanamayan işçiler uzun süre çöken inşaatı izledi.
Olay yerine gelen polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Adana,İşçi
14 Kasım 2018 Çarşamba 09:59



YORUMLAR (1)
MİSAFİR: Nedenleri çok iyi araştırılmalı projede bir hata var mı görüntü de daha önce dökülen kolonların da yüke dayanamayıp kırıldığı görülüyor bu çok önemli inşaat fakültesi bölümü tarafından incelenmeli beton dan numune alınarak mukavemeti incelenmeli kolonların kırılma nedeni iyi araştırılmalı ve çökme nedeni ortaya çıkarılmalı çünkü bu bina bittiğinde insanlar oturacak kaza anında Allah dan kimseye bir şey olmamış en sevindirici yanı da bu
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