Haydar Aliyev, Ölümünün 15. Yılında Kars'ta Anıldı

Azerbaycan
halkının umumi lideri merhum Haydar Aliyev
'in ölümün 15. Yıldönümünde Kars
'ta, düzenlenen törenle anıldı.
Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu'nca Haydan Aliyev Lisesi'nde düzenlenen anma programına, Vali Türker Öksüz
, Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut
, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta
, Azerbaycann Kars Başkonsolsou Nuri Guliye, Rektör
Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve çok sayıda davetli katıldı.
İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Başkonsolos Nuri Guliyev, yaptı.
Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, "Haydar Aliyev, Azerbaycan'ın Milli Umumi Lideridir. Her ülkede iyi ve kötü yöneticiler vardır. İdareciler vardır. Her zamanda olmuştur. Her helkın 100 yılda gelen liderleri vardır. Tarihe düşmüş lideri vardır. Ama Azerbaycan halkının gönlünde, umumi milli lider, siyasetçi Haydar Aliyev, sadece tarihe düşen bir lider değil. Haydar Aliyev, tarihi yazan, tarihi idare eden bir lider olmuştur. Azerbaycan bugün varlığını ona borçludur" dedi.
Daha sonra söz alan Kars Valisi Türker
Öksüz'de, " Azerbaycan Cumhuriyeti
'nin milli daimi lideri Haydar Aliyev'in ölüm yıldönümü dolyısıyla burada bulunmaktayız. Ülkemiz ve Azerbaycan iki dost ve kardeş ülkedir ve öyle de kalacaktır. Ülke olarak çok stratejik ilişkilere sahibiz. Sosyal alanda, ekonomik alanda, kültürel alanda ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. TANAP projesi, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geldiyi noktayı göstermesi açısından çok önem taşıyor" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından program Aliyev ile ilgili sinevizyon gösterisi ile sona erdi. - KARS
Azerbaycan,Haydar Aliyev,Kars
10 Aralık 2018 Pazartesi 17:19