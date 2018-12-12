Haydar Aliyev Vefatının 15. Yılında Anılıyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:03



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:03

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarı, vefatının 15. yılında ziyaretçi akınına uğradı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarı başında düzenlenen törene katıldı.Aliyev'in yanı sıra aile bireyleri, bakanlar ve üst düzey bürokratların da katıldığı törende, Azerbaycan Milli Marşı çalındı, Aliyev'in mezarına çelenk bırakıldı.Resmi törenin ardından halkın ziyaretine açılan Fahri Hiyaban'da uzun kuyruklar oluştu. Ziyaretçiler, mezara çiçek bırakarak dua etti.Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da büyükelçilik çalışanlarıyla Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti. KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer'in de eşlik ettiği Özoral, mezara çelenk, Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına da çiçek bıraktı.Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Özoral, Haydar Aliyev'in Azerbaycan tarihinde çok önemli bir isim olduğunu söyledi.Özoral, "Haydar Aliyev, yıkılma ve bölünmenin eşiğine gelmiş bir devleti tekrar toparlayıp ondan dünya çapında sözü geçen modern bir devlet çıkaran dahi bir lider. Türk milletinin büyük bir evladı olarak kendisini bir kere daha saygıyla anıyoruz." dedi.Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982 yıllarında Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003 yıllarında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetmişti.Azerbaycanlıların "Umummilli lider" diye hitap ettikleri Haydar Aliyev, ülkenin kurucu lideri olarak kabul ediliyor.