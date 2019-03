Haydar Baş: 81 İlde Aday Çıkaran Tek Partiyiz

Kaynak: DHA

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, Türkiye'nin bir numaralı ve en büyük partisi olduklarını söyleyerek, "BTP, 81 ilde belediye başkan adayını çıkardı. Bütün ilçelerde, beldelerde belediye başkan adaylarını çıkartan tek partidir" dedi.BTP Lideri Haydar Baş, sosyal medyada takipçileriyle buluştu. Buluşmaya BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Pak, BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selim Kotil ile başkan yardımcıları da katıldı.İlk konuşmayı yapan BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Pak, "Genel Başkanımızı, büyük liderlerden ayıran büyük bir yönü daha var, o da yetiştirdiği kadrosudur. O'nun tedrisinde Türkiye'nin meselelerini çok iyi bilen, dünyayı tanıyan donanımlı, çözüm odaklı büyük bir kadro oluştu. Bugün O'nun kadrosu olarak bizler, Türkiye'de belediyeciliği bu ülkeye öğretiyoruz. Özhaseki'lerin, Mansur'ların, Yıldırım'ların bizim projelerimizden beslendiklerini görüyoruz. Devletin kasasından aldıkları milyonlarla, danışman ordularıyla bizim projelerimize muhtaçlar. İşin güzel tarafı Türk halkının bu manzarayı artık çok iyi görüyor olmasıdır. Manzara şu; 31 Mart günü Türk Milleti iktidarıyla, muhalefetiyle ayrıştıran, iş bilmeyen siyaset figürlerini kusup, bünyesinden atacak" dedi.'ATATÜRK DİNİ DUYGULARI ÇOK İYİ BİLEN BİRİDİR'BTP Genel Başkanı Haydar Baş da Mustafa Kemal'in sıradan bir insan olmasının asla mümkün olmadığını söyleyerek, her şeyin Mustafa Kemal ile teminat altında olduğunu kaydetti. Baş, "Şimdi bir elimiz yağda, bir elimiz balda, öyle bir hayat yaşıyoruz. Ama yola çıkarken kesinlikle biz bu değildik. Dünyanın hiçbir yerinde görülmedi ki, kendi devletini kuran insan eleştirilsin, inkar edilsin. Bizde bütün bunlar oldu. O kadar eleştirildi ki, inkar edildi ki 'yok' kabul edildi. Şimdi elimizin tersiyle bunları silip, atıyoruz. Biz bu kavgayı çok verdik. Siz 'Sakallı hoca Atatürk'ün saffından olur mu?' diyorsunuz; ama oldu işte. Onlarca evladın torunu olan Mustafa Kemal'in aleyhinde öyle korkunç dedikodular yaptılar ki, Müslümanlığı bile tartışılır hale geldi. Ben olayın içine girdiğim zaman bu büyük hakikati gördüm. Kim Mustafa Kemal Atatürk'e 'dinsiz, kafir' diyorsa, bilin ki o dinsiz ve kafirdir. Atatürk, hem dini duyguları çok iyi bilen, yaşayan hem de milli duyguları hayata geçirendir" diye konuştu.'MÜSLÜMANLAR AMERİKAN DONANMASINA DÖNÜP, NAMAZ KILDILAR'Türkiye'de bir dönem bölücü faaliyetlerin çoğaldığını kaydeden BTP Lideri Haydar Baş, şunları söyledi:"O zaman Nişantaşı'ndan solcular yürüyerek Tophane'ye gidecekler. Amerikan 6'ncı Filosu oraya geldi. Biz de sağcı olarak onların karşısına çıkıyoruz. Sarayburnu'nun oraya sağcılar geldi, toplandılar. 6'ncı Filoya dönüp namaz kıldılar. O hareketi yapanlar Müslüman, onları korumak için giden solcular kafir. Bunların içinde olan delikanlılardan birisi de Deniz Gezmiş. Ben zannediyordum ki, Deniz Gezmiş'in bu derece sakıncalı birisi olması birkaç tane adamı ya öldürür ya da öldürülmesine vesile olur. Sonra öğrendik ki, onun böyle bir eylemi olmamış. Deniz Gezmiş, Amerika'ya karşı çıktığı o adamları tebliğ ettiği için idam sehpasında sallandırıldı. Müslümanlar Amerikan donanmasına dönüp, namaz kıldılar. Onlar Müslüman, bunlar kafir. Ben reddediyorum bunu, kabul etmiyorum."'BU AYRIMA HİÇBİR KİMSEYİ TABİ TUTMADIM'BTP'nin Türkiye'nin bir numaralı ve en büyük partisi olduğunu ifade eden Baş, şöyle dedi:"Ben ülkücü kökenli bir adamım. Her şeyi de bilen biriyim. Bağımsız Türkiye Partisi, 81 ilde belediye başkan adayını çıkardı. Bütün ilçelerde Bağımsız Türkiye Partisi belediye başkan adayını da çıkardı. Tam kadro bütün beldelerde de belediye başkan adaylarını çıkartan tek partidir. Bundan önce seçimlerde ne diyorlardı? 'Bunlar kazanamazlar'. Şimdi bir tanesinin ağzından bunu duyabiliyor musunuz? Ben zaten kazandım, biz kazandık. Bu ülke, vatan, devlet, millet, ordu bizim. Her şartta ben orduma, milletime sahip çıktım. Hiçbir kelime dahil eleştirmedim. Benim hareketimin temelinde olan arkadaşlarımın çoğu sol kökenlidir. Hiçbir zaman 'Sol dinsizdir, sağ dört dörtlük Müslümandır', bu ayrıma hiçbir kimseyi tabi tutmadım."