Haydar Ergan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ERZURUM OLTU belediye başkan adayı olan Haydar Ergan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZURUM OLTU ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Haydar Ergan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ERZURUM OLTU adayı Haydar Ergan kimdir? BTP ERZURUM OLTU adayı Haydar Ergan yüzde kaç oy aldı?

Haydar Ergan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ERZURUM OLTU belediye başkan adayı olarak gösterilen Haydar Ergan OLTU ilçesinde % 0,98 oranında oy almıştır. OLTU ilçesinde % 0,98 oranında oy olan Haydar Ergan adlı BTP adayı toplamda 177 adet oy sayısına ulaştı.

ERZURUM OLTU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.