Haydar Hüseyin Özcan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SAKARYA FERİZLİ belediye başkan adayı olan Haydar Hüseyin Özcan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA FERİZLİ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Haydar Hüseyin Özcan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SAKARYA FERİZLİ adayı Haydar Hüseyin Özcan kimdir? BTP SAKARYA FERİZLİ adayı Haydar Hüseyin Özcan yüzde kaç oy aldı?

Haydar Hüseyin Özcan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SAKARYA FERİZLİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Haydar Hüseyin Özcan FERİZLİ ilçesinde % 0,10 oranında oy almıştır. FERİZLİ ilçesinde % 0,10 oranında oy olan Haydar Hüseyin Özcan adlı BTP adayı toplamda 16 adet oy sayısına ulaştı.

SAKARYA FERİZLİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.