Haydar Levent Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP Malatya büyükşehir belediye başkan adayı Haydar Levent oldu. DSP adayı Haydar Levent, Malatya büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Malatya büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP Malatya büyükşehir belediye başkan adayı Haydar Levent ile ilgili seçim sonuçları ve Malatya büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP Malatya büyükşehir belediye başkan adayı Haydar Levent oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Malatya büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Malatya aday yarışı ve Malatya seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Malatya Seçim Bilgileri

Malatya büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.089 olduğu belirlendi.

Malatya büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.089 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Malatya büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 82,67 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Malatya büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 562.216 olduğu belirlendi.

Malatya büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 464.774 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Levent Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP Malatya büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Haydar Levent, Malatya yarışında % 0,30 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Haydar Levent toplamda 1.344 adet oy sayısına ulaştı.

Haydar Levent Kimdir?

01.03.1976 Malatya'da doğdu. Muhasebe işi yapmakta. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

DSP Malatya büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.