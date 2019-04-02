Haydar Mısır Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ERZURUM KARAÇOBAN belediye başkan adayı olan Haydar Mısır isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZURUM KARAÇOBAN ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Haydar Mısır isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ERZURUM KARAÇOBAN adayı Haydar Mısır kimdir? BTP ERZURUM KARAÇOBAN adayı Haydar Mısır yüzde kaç oy aldı?

Haydar Mısır Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ERZURUM KARAÇOBAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Haydar Mısır KARAÇOBAN ilçesinde % 0,31 oranında oy almıştır. KARAÇOBAN ilçesinde % 0,31 oranında oy olan Haydar Mısır adlı BTP adayı toplamda 31 adet oy sayısına ulaştı.

ERZURUM KARAÇOBAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.