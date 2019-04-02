Haydar Nuroğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR HOCALAR belediye başkan adayı olan Haydar Nuroğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AFYONKARAHİSAR HOCALAR ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Haydar Nuroğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AFYONKARAHİSAR HOCALAR adayı Haydar Nuroğlu kimdir? BTP AFYONKARAHİSAR HOCALAR adayı Haydar Nuroğlu yüzde kaç oy aldı?

Haydar Nuroğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR HOCALAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Haydar Nuroğlu HOCALAR ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. HOCALAR ilçesinde % 0,13 oranında oy olan Haydar Nuroğlu adlı BTP adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

AFYONKARAHİSAR HOCALAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.