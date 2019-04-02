Haydar Yıldız Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANKARA ALTINDAĞ belediye başkan adayı olan Haydar Yıldız isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA ALTINDAĞ ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Haydar Yıldız isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANKARA ALTINDAĞ adayı Haydar Yıldız kimdir? BTP ANKARA ALTINDAĞ adayı Haydar Yıldız yüzde kaç oy aldı?

Haydar Yıldız Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANKARA ALTINDAĞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Haydar Yıldız ALTINDAĞ ilçesinde % 0,24 oranında oy almıştır. ALTINDAĞ ilçesinde % 0,24 oranında oy olan Haydar Yıldız adlı BTP adayı toplamda 488 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA ALTINDAĞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.