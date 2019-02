Haydar Yılmaz DSP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oldu

Kaynak: İHA

Demokratik Sol Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğu açıklayan eski Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz, "Ben kimsenin oyunu bölmeyeceğim çünkü soldan tek adayım" dedi.Eski Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Merkezine gelerek, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'la görüştü. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından bir açıklama yapan eski Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz, "Neden böyle bir tercih? Belediye başkanlığı benim için çok önemlidir. Bu sürede 1999'da aday olduğumda şartım şuydu, 'ön seçim koşuluyla adayım'. Hakim denetiminde üyelerle yapılan bir ön seçimden, 6 arkadaş yarışıyorduk. 5'inin toplamından 29 oy daha fazla almak suretiyle belediye başkanı seçildim. 2004'te bunun devam etmesini partimiz açısından yararlı olacağını düşünmüştüm ama o dönemdeki yöneticilerimiz onu uygun gördüler" ifadelerini kullandı."Bugün danışma toplantıları yapıldı CHP'de" diyen Yılmaz, şöyle devam etti:"İl danışma toplantıları yapıldı. Bu toplantılarda konuşan her arkadaşım, 'eğer kazanmak istiyorsanız, özellikle İstanbul ve Ankara'da iddianız varsa yapacağınız tek şey üyeleri bu işin içine katacaksınız'. Çünkü CHP'nin tabanı Ecevit'ten beri ve Erdal İnönü'den beri böyle bir şeyle geliyor. Çıkan her konuşmacı arkadaşımız tüm üyelerle hakim denetiminde ön seçim istediklerini söylediler. Ankara'ya göstermek istediğiniz adayı da bu sefer aday olarak benimsemiyoruz, uygun görmüyoruz dediler. Bunun dışında hiçbir şey konuşulmadı. İl başkanı dedi ki, 'arkadaşlar bunu genel merkeze aynen böyle iletecek misiniz?' Dediler ki parti üyesi olan insanlardan gösterin. Bunlar yapılmadı. Genel başka ilk geldiği zamanlarda, 'Korku imparatorluğunu yendik. Bundan sonra adaylıklar 3 kişinin dudağı arasında olmayacak' demişti. Ben yanlış anlamışım. Meğerse tek kişinin dudağı arasında olacakmış.""Ben kimsenin oyunu bölmeyeceğim çünkü soldan tek adayım"Namusuyla, onuruyla siyaset yapan insanların önünü kesmeye kalkılırsa orada soldan söz edilemeyeceğinin altını çizen Yılmaz, "Artık siyaset yapılmaz hale geldi. Kendisini bilen her insan bir siyasi parti üyesiyse, bu tür konuşmalar sarf ediyorsa bu işin çivisi çıkmış denektir. Ben nerede siyaset yapacağım? 2014 yılında genel merkeze sık sık gittim. 5 kişilik bir ekip oluşturulmuştu. Dedim ki yöneticilere ben ön seçim isteyen birisiyim. Ön seçim yapacaksanız adayım. Aksi takdirde müracaat etmeyeceğim. 'Başkan sana namus sözü, ön seçim yapılmazsa bir bu görevlerde olmayacağız' denildi. Arkasından Haydar Yılmaz kazanıyor diye 8 ay 31 kişi çalıştı. Sonra seçim iptal edildi ve kamuoyu araştırması yapacağız dediler. Kamuoyu araştırması yapan firmanın sahibi bir gün beni aradı ve listenin dökümanını verdiler. 54.7'yle ben ama 2.8 olan atandı. O zaman neden para verip bu araştırmaları yapıyorsunuz? Namusuyla, onuruyla siyaset yapan insanların önünü kesmeye kalkarsanız orada çok fazla soldan söz edilemez. Ben kimsenin oyunu bölmeyeceğim çünkü soldan tek adayım ben. Sağdan iki aday var. Tüm hemşehrilerimizden Haydar Yılmaz'a oy vermelerini istiyorum" şeklinde konuştu."DSP Türk milletini iradesinden başka kimsenin iradesi altına girmemiştir ve bundan sonra da girmeyecektir"Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye'nin uluslararası emperyalizmin hegemonyasını hala kırabilmiş bir siyasi iradeye sahip olmadığını kaydederek, "DSP'nin seçimlere sokulması bir projedir teraneleri başladı. Bu iddiaların sahiplerinin esasen kendilerinin bir projenin ürün olduğunu Türk milleti gayet iyi biliyor. DSP gururla dolu geçmişinde, Türk milletini iradesinden başka kimsenin iradesi altına girmemiştir ve bundan sonra da girmeyecektir" açıklamasında bulundu.Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde ittifak için DSP'ye ittifak teklifi götürdüklerini fakat bunun kabul edilmediği açılamasına değinen Aksakal, şöyle devam etti:"Bu külliyen doğru olmayan bir açıklamadır. Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun, 8 Ocak 2019'da genel merkezimizde mevkidaşı arkadaşlarımızı ziyaret edip bunun bir nezaket ziyareti olduğunu belirtmişler ve başka bir husus gündeme gelmeden sıcak bir sohbetin ardından ayrılmışlardır. Daha sonra edindiğimiz bilgiler çerçevesinde, CHP'den istifa ederek DSP'ye gelmeye çalışan arkadaşları kabul etmeyin ricasıyla buraya geldiklerini öğrendik. Kılıçdaroğlu etrafındakilerin kendisini sürekli yanılttıkları gerçeğiyle 31 Mart akşamı yüzleşecektir. O gün geriye dönüp baktığında keşkeleri ve eyvahlarıyla başbaşa kalmış olacaktır.""Haydar Yılmaz'ı Demokratik Sol Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak takdim ediyorum""Haydar Yılmaz'ı Demokratik Sol Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan Aksakal, "DSP oyları bölüyor feryatlarıyla ortalığı birbirine katıyorlar. Bu nasıl bir anlayıştır? Nasıl bir hak, hukuk, adalet savunuculuğudur? Bunlar diyor ki DSP olmasın biz olalım. Bunu kabul edemeyiz. Demokrasisinin kuşatılmasına karışı, demokrasiyi yaşatma mücadelesi veren bir partiyiz. Başta Ankara olmak üzere her iki ittifakın topluma dayattığı sağcı adayların karşısında DSP olarak bir sol aday çıkaracaktık ve çıkarıyoruz. 30 büyükşehirle 51 ilimizde ak güvercin oy pusulalarında yer alacak. DSP kurucusu Bülent Ecevit'in yol göstericiliğinde Atatürk ilkeleriyle siyaset yapmaya inançla ve kararlılıkla devam ediyor. 1999-2004 yıllarında başarılı şekilde başkanlık yapan Haydar Yılmaz'ı Demokratik Sol Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak takdim ediyorum. Siyaseti realite üzerine yapan bir parti olduğumu için Çankaya ve Yenimahalle'de DSP olarak aday çıkarmayacağız. DSP'nin 31 Mart seçimler sonrasında yerel yönetimlerde uygulayacağı 'Cumhuriyetkent Umudun Projesi' Ankara'da Haydar Yılmaz ve DPS kadrolarının kararlı çalışmalarıyla hayata geçirilecektir" değerlendirmelerinde bulundu. - ANKARA