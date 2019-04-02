Haydar Yılmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Haydar Yılmaz oldu. DSP adayı Haydar Yılmaz, Ankara büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Ankara büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Haydar Yılmaz ile ilgili seçim sonuçları ve Ankara büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Haydar Yılmaz oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Ankara büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Ankara aday yarışı ve Ankara seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Ankara Seçim Bilgileri

Ankara büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 12.180 olduğu belirlendi.

Ankara büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 12.180 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Ankara büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,67 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Ankara büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 3.925.129 olduğu belirlendi.

Ankara büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 3.362.639 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Yılmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP Ankara büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Haydar Yılmaz, Ankara yarışında % 0,31 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Haydar Yılmaz toplamda 10.058 adet oy sayısına ulaştı.

Haydar Yılmaz Kimdir?

Haydar Yılmaz, 1949 yılında Sivas'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sivas'ta tamamlayan Yılmaz, bir süre Sivas Zirai Donatım Kurumu'nda memur olarak çalıştı. 1976 yılında EDMMA'dan, şimdiki adıyla Fırat Universitesi Makina Fakültesi'nden Makina Mühendisi olarak mezun oldu. 1976-1979 Ankara Belediyesi'nde Mühendis ve yönetici olarak çalıştı. 1979-1980 yıllarında yedek subay olarak askerliğini tamamlayıp, serbest çalışmaya başladı. 1991 yılında SHP Çankaya ilçe sekreteri görevini yürütürken ilçe başkanı seçilen Yılmaz, bu görevi SHP-CHP birleşmesine kadar sürdü. 1995 yılında CHP Çankaya İlçe Kongresi'nde ilçe başkanı seçildi. 1998'de CHP Ankara İl Başkanı seçildi. 1999 yerel seçimlerinde Çankaya Belediye Başkanı seçildi ve 1999-2004 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanlığı yaptı. Haydar Yılmaz, Çiğdem Yılmaz ile evli olup iki çocuk sahibidir. Oğlu Burak Yılmaz diş hekimi ve kızlı Burcu Yılmaz iç mimardır.

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