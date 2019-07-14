14.07.2019 14:45
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Haydarlar Gölü'nde sular çekildi

Hatay'daki Haydarlar Gölü, yaz aylarında suyun eksilmesiyle yeşile büründü.

Hatay'daki Haydarlar Gölü, yaz aylarında suyun eksilmesiyle yeşile büründü.
Hassa ilçesinin Suriye sınırına yakın noktada bulanan, özellikle kış aylarında el değmemiş doğası, Amanos Dağları manzarası ve volkanik kayalar arasındaki konumuyla görenleri kendisine hayran bırakan Haydarlar Gölü'ne yaz aylarında sular çekildi.
Suların azalmasıyla yeşile bürünen göl yatağı aralarında leylek, ördek, sakarca gibi çok sayıda hayvana ev sahipliği yapıyor.
Haydarlar Mahallesi sakinlerinden Halil Haydaroğulları, yaptığı açıklamada, gölün suların çekilmesiyle hayvanlara yuva olduğunu belirtti. Haydarlar Gölü'nde sular çekildi
Kaynak: AA
Amanos Dağları, Suriye, Hassa, Hatay, Güncel

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