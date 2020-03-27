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HAYDARPAŞA'DA GEMİ MÜRETTEBATINA KORONA ÖNLEMİ

İSTANBUL DHAHaydarpaşa Limanı'nda bir gemideki mürettebatta koronavirüs şüphesi nedeniyle önlem alındı.

27.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:03
HAYDARPAŞA'DA GEMİ MÜRETTEBATINA KORONA ÖNLEMİ

İSTANBUL DHA

Haydarpaşa Limanı'nda bir gemideki mürettebatta koronavirüs şüphesi nedeniyle önlem alındı.

Haydarpaşa Limanı'na Ukrayna 'dan gelen bir geminin mürettebatında koronavirüs şüphesi nedeniyle hareketlilik yaşandı. Polis, geminin etrafından önlem aldı. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından şüpheli görülen mürettebat otobüs ile buradan götürüldü

Görüntü Dökümü:

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-Geminin görüntüsü

-Polisin önlemi

-otobüsten görüntü


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Kaynak: DHA

Etiketler: Haydarpaşa, Ukrayna, DHA, Güncel

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