Haydarpaşa'da gemi mürettebatına korona önlemi
HAYDARPAŞA Limanı'nda bir gemideki mürettebatta koronavirüs şüphesi nedeniyle önlem alındı.
27.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:04
İSTANBUL DHA- HAYDARPAŞA Limanı'nda bir gemideki mürettebatta koronavirüs şüphesi nedeniyle önlem alındı.
Haydarpaşa Limanı'na Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatında koronavirüs şüphesi nedeniyle hareketlilik yaşandı. Polis, geminin etrafından önlem aldı. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından şüpheli görülen mürettebat otobüs ile buradan götürüldü
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Kaynak: DHA
Etiketler: Haydarpaşa, DHA, Güncel