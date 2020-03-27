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HAYDARPAŞA'DA GEMİDEKİ TIR ŞOFÖRLERİ KARANTİNA YURDUNA ALINDI

İSTANBUL DHAHaydarpaşa Limanı'nda, gemiyle yurt dışından gelen 12 TIR şoförü, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük tedbir kapsamında karantina yurduna alındı.

27.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:09
HAYDARPAŞA'DA GEMİDEKİ TIR ŞOFÖRLERİ KARANTİNA YURDUNA ALINDI

İSTANBUL DHA

Haydarpaşa Limanı'nda, gemiyle yurt dışından gelen 12 TIR şoförü, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük tedbir kapsamında karantina yurduna alındı.

Ukrayna'dan gemi ile Haydarpaşa Limanı'na araçlarıyla gelen 12 TIR şoförüne, yurt dışından gelen yolculara uygulanan koronavirüs tedbirleri uygulandı. Gemide yolcu olan 12 TIR şoförü, sağlık ekipleri ve polis eşliğinde otobüse bindirilerek 14 gün kalacakları karantina yurduna götürüldü. Polis , bu nedenle önlem alınca Haydarpaşa Limanı'nda hareketlilik yaşandı.

Görüntü Dökümü:

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-Geminin görüntüsü

-Polisin önlemi

-otobüsten görüntü


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Kaynak: DHA

Etiketler: Haydarpaşa, Polis, DHA, Güncel

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