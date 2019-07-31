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Haydarpaşa'daki kazı alanında bu kez de kilise kalıntıları bulundu

Haydarpaşa'daki kazı alanında bu kez de kilise kalıntıları bulundu Haydarpaşa'da tarihi kalıntıların bulunduğu alan havadan görüntülendiİSTANBUL - Haydarpaşa'da Marmaray projesi kapsamında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında bin 500 yıllık tarih gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

31.07.2019 11:17
Haydarpaşa'daki kazı alanında bu kez de kilise kalıntıları bulundu
Haydarpaşa'daki kazı alanında bu kez de kilise kalıntıları bulundu
Haydarpaşa'da tarihi kalıntıların bulunduğu alan havadan görüntülendi
İSTANBUL - Haydarpaşa'da Marmaray projesi kapsamında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında bin 500 yıllık tarih gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Kazıldıkça tarih fışkıran alanda bu kez de beşinci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bir kilisenin kalıntılarına rastlandı. Kalıntıların ortaya çıktığı alan havadan görüntülendi.
Marmaray projesinin Haydarpaşa ayağında kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da her geçen gün rastlanan tarihi kalıntılara yenileri ekleniyor. Daha önce Haydarpaşa'nın bin 500 yıldan fazla süre önce bir liman kenti olarak kullanıldığını ortaya koyan kalıntıların ardından bu kez de aynı kazı alanında beşinci yüzyıla ait bir kilisenin kalıntılarına rastlandı.
5 ayrı noktada yürütülen kazı çalışmaları yüzlerce işçi tarafından tüm hızıyla sürdürülürken, kazı alanındaki son durum da İHA tarafından havadan görüntülendi. Öte yandan, kazı alanını gören köprünün kenarlarına tel örgü çekildiği gözlendi.

Haydarpaşa, Marmaray, Yerel

Kaynak: İHA

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