15.07.2019 00:06
Haberler» Güncel» Haber

Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz mapping gösterisi

Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına mapping gösterisi düzenlendi.

Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına mapping gösterisi düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı organizasyonunda, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına Haydarpaşa Gar binasının Kadıköy'e bakan yüzünde, 7 dakika süren mapping gösterisi gerçekleştirildi.
Etkinlik saatinden 15 dakika önce yüzeye "Unutma" yazısı yansıtıldı ve geri sayım başladı. 15 Temmuz darbe girişimini anlatan 7 dakikalık video gösteriminin ardından 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları 25 dakika boyunca gar binası yüzeyinde yansıtıldı.
Etkinlik "Unutma" yazısının tekrar yansıtılması ile sona erdi. Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz mapping gösterisi
Kaynak: AA
Haydarpaşa Garı, Haydarpaşa, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:43   Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz anması
13:43   Bitlis'te 15 Temmuz şehitleri anıldı
13:42   Aliağa 15 Temmuz şehitlerini anıyor
13:42   İSTANBUL- 15 TEMMUZ GECESİNİN DHA KAMERASINA YANSIYAN EN ÇARPICI ANLARI 5
13:42   Bitlis'te 15 Temmuz şehitleri anıldı
13:42   Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz anması
13:41   Kula'da 15 Temmuz Şehitleri'ni anma günü etkinlikleri dualarla başladı