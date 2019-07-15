15.07.2019 09:18
Haberler» Güncel» Haber

Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz mapping gösterisi

İstanbul Kadıköy'deki Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına mapping gösterisi düzenlendi. Vatandaşlar gösteriye yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı organizasyonunda, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına Haydarpaşa Gar binasının Kadıköy'e bakan yüzünde, 7 dakika süren mapping gösterisi gerçekleştirildi.

Etkinlik saatinden 15 dakika önce yüzeye "Unutma" yazısı yansıtıldı ve geri sayım başladı. 15 Temmuz darbe girişimini anlatan 7 dakikalık video gösteriminin ardından 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları 25 dakika boyunca gar binası yüzeyinde yansıtıldı.

Gösteriye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz mapping gösterisi
Kaynak: AA
Haydarpaşa Garı, Haydarpaşa, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:26   İzmir'de şehitlik ziyareti
13:25   Ak Parti İl Başkanı Öz: "Milletimiz, dünyaya demokrasi dersi verdi"
13:25   Tabancayla vuruldu, 6 gün sonra öldü
13:25   S-400 teslimatı sürdü (2)
13:25   Trabzonspor'da şok istifa
13:25   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
13:24   Havza'da hacı adayları uğurlandı