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Haydarpaşa Garı'nın simgesi olan saat yerine monte edildi

Tarihi Haydarpaşa Garı'nın sembollerinden olan saat, yeniden eski yerine monte edildi.

25.09.2019 09:10
Tarihi Haydarpaşa Garı'nın sembollerinden olan saat, yeniden eski yerine monte edildi. Restorasyonu uzun süredir devam eden tarihi gar yavaş yavaş eski görünümüne kavuşurken, garın son durumu İHA tarafından havadan görüntülendi.
Yangın sonrası restorasyon çalışmalarının başladığı Tarihi Haydarpaşa Garı'nda çalışmalar son hızla devam ediyor. Garın restorasyon çalışmalarında önemli bir aşama tamamlandı. Adeta garın simgesi olan saat yerine monte edildi. Çalışmalar ise İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. İHA tarafından havadan çekilen görüntüler, tarihi garın sembollerinden olan saatin eski yerine monte edildiğini gözler önüne serdi. Görüntülerde çatı kısımlarının onarımının tamamlandığı ve Haydarpaşa Garı'nın adım adım eski görünümünü kazanmaya başladığı gözlendi.Öte yandan çekilen görüntülerde Haydarpaşa Garı'nın manzarası hayran bıraktı.
(Caner Evyapan - Metin Başar/İHA)
Haydarpaşa Garı'nın simgesi olan saat yerine monte edildi

Haydarpaşa Garı, Güncel

Kaynak: İHA

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