14.07.2019 23:46
Haberler» “genel“» Haber

Haydarpaşa Garı'nın yüzeyine 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı.

Haydarpaşa Garı'nın yüzeyine 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı.

Haydarpaşa Garı'nın yüzeyine 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı... O anlar havadan görüntülendi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz şehit ve gazilerin anısına Haydarpaşa Gar binasının Kadıköy'e bakan yüzünde 7 dakika süren bir mapping gösterisi gerçekleştirildi . Etkinlikte 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları gar yüzeyine yansıtılırken, duygusal anların yaşandığı gösteri havadan görüntülendi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz şehit ve gazilerinin anısına bu akşam Haydarpaşa garında bir mapping gösterisi gerçekleştirildi. Etkinlik saatinden 15 dakika önce yüzeye UNUTMA yazısı yansıtıldı.Ardından geri sayım başladı. 7 dakikalık gösterinin ardından tüm 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve isimleri tek tek 25 dakika boyunca gar binası yüzeyinde akmaya devam etti. Haydarpaşa Gar'ındaki unutulmaz anlar ise havadan görüntülendi. Haydarpaşa Garı'nın yüzeyine 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı.
Kaynak: İHA
Haydarpaşa Garı, Haydarpaşa, Genel

Son Dakika Haberleri
13:42   15 Temmuz şehitleri Pınarbaşı Mezarlığı'nda anıldı
13:30   Tarihi duvara yazı yazmanın bedeli ağır oldu
13:26   Bu hayvanların fiyatı dudak uçuklatıyor... Koç 5 bin koyunlar ise 3 bin euro
13:18   Türkiye'nin 'Maldivleri' şimdi de çamuru ile ün salmaya başladı
12:57   15 Temmuz şehitleri Manisa'da anıldı
12:53   15 Temmuz şehidi Gökbayrak mezarı başında anıldı
12:44   TBMM Başkanı Şentop: "Sandıktan çıkmadan iktidar olmayı hedefleyenler tarihe kara leke olarak...