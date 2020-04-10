Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Fatih sondaj gemisi havadan görüntülendi
Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılacak olan Fatih sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı.
10.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:08
Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Akdeniz'den hareket eden Fatih sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi unvanına sahip gemi, buradaki hazırlık işlemlerinin ardından İstanbul boğazından geçerek Karadeniz'e ilerleyecek. Haydarpaşa Limanına yanaşan Fatih sondaj gemisi drone ile havadan görüntülendi.
(Mustafa Biçer/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Haydarpaşa, Karadeniz, İstanbul, Fatih, Güncel