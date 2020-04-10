Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Fatih sondaj gemisi böyle görüntülendi

Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Fatih sondaj gemisi böyle görüntülendi Fatih sondaj gemisi İstanbul boğazından geçerek Karadeniz'e gidecek Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılacak olan Fatih sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı.

10.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:17
Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Fatih sondaj gemisi böyle görüntülendi
Fatih sondaj gemisi İstanbul boğazından geçerek Karadeniz 'e gidecek
İSTANBUL - Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılacak olan Fatih sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Buradaki hazırlık işlemlerinin ardından İstanbul boğazından geçecek olan Fatih sondaj gemisi havadan görüntülendi.
Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Akdeniz'den hareket eden Fatih sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi unvanına sahip gemi, buradaki hazırlık işlemlerinin ardından İstanbul boğazından geçerek Karadeniz'e ilerleyecek. Haydarpaşa Limanına yanaşan Fatih sondaj gemisi drone ile havadan görüntülendi. Haydarpaşa Limanı’na yanaşan Fatih sondaj gemisi böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Haydarpaşa, Karadeniz, İstanbul, Fatih, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Haberler ›› genel ››Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Fatih sondaj gemisi böyle görüntülendi - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

18:08: Kastamonu'da çıkan yangında 1 kişi öldü - Haberler 18:00: Koronavirüs: Vuhan'da halk karantina sırasında en çok neyi özledi? - Haberler 17:53: İtalyan mafyasından halka koronavirüs yardımı - Haberler 17:51: Uluslararası Uzay İstasyonu'na Virüs Taşınmaması İçin Çalışma Yapıldı - Haberler 17:51: Huawei Mate 40 Özellikleri Belli Oluyor - Haberler 17:47: Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız - Haberler 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir