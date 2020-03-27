HAYDARPAŞA LİMANI'NDA GEMİ MÜRETTEBATINA KARANTİNA (2)
İSTANBUL DHAHaydarpaşa Limanı'na Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatının koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındığı öne sürülüyor.
27.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:56
İSTANBUL DHA
Haydarpaşa Limanı'na Ukrayna 'dan gelen bir geminin mürettebatının koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındığı öne sürülüyor. Geminin etrafından polis önlem aldı. Mürettebat otobüse alındıktan sonra buradan ayrıldı.
Görüntü Dökümü:--------------Geminin görüntüsü-Polisin önlemi-otobüsten görüntü
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Kaynak: DHA
Etiketler: Haydarpaşa, Ukrayna, DHA, Güncel