Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı
İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda bir gemideki mürettebat koronavirüs şüphesi nedeniyle önlem almak amacıyla karantinaya alındı.
27.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:33
Haydarpaşa Limanı'na Ukrayna 'dan gelen bir geminin mürettebatında koronavirüs şüphesi nedeniyle hareketlilik yaşandı. Polis , geminin etrafından önlem aldı.
ŞÜPHELİ MÜRETTABAT KARANTİNAYA ALINDI
Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanı'na yanaşan bir geminin mürettebatının, korona virüs riskine karşı önlem almak amacıyla karantinaya alındığı öğrenildi. Özel güvenlik önlemleri alan ekipler, gemi mürettebatına maske ve eldivenler giydirerek gemiden indirdi. Otobüse bindirilen mürettebat geminin olduğu yerden götürüldü.
Mürettebatının karantinaya alındığı gemi ise drone ile havadan görüntülendi.
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