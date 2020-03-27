Haydarpaşa Limanı’nda Ukrayna’dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı

Haydarpaşa Limanı'na Ukrayna 'dan gelen bir geminin mürettebatında koronavirüs şüphesi nedeniyle hareketlilik yaşandı. Polis , geminin etrafından önlem aldı.

ŞÜPHELİ MÜRETTABAT KARANTİNAYA ALINDI

Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanı'na yanaşan bir geminin mürettebatının, korona virüs riskine karşı önlem almak amacıyla karantinaya alındığı öğrenildi. Özel güvenlik önlemleri alan ekipler, gemi mürettebatına maske ve eldivenler giydirerek gemiden indirdi. Otobüse bindirilen mürettebat geminin olduğu yerden götürüldü.

Mürettebatının karantinaya alındığı gemi ise drone ile havadan görüntülendi.