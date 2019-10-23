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Haydarpaşa ve Sirkeci garı ihalesi için İYİ Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İmamoğlu'na destek

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ilişkin ihale için sosyal medyadan yaptığı açıklamayla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na desteğini duyurdu. Kavuncu, "Aslanlar gibi yanınızda olacağız." dedi.

23.10.2019 15:59Haydarpaşa ve Sirkeci garı ihalesi için İYİ Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İmamoğlu'na destek

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalesine ilişkin kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

"ASLANLAR GİBİ YANINIZDA OLACAĞIZ"

Kavuncu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Haydarpaşa ve Sirkeci Garları gibi tarihi binalarımıza aslanlar gibi sahip çıkacağız. İlgili yöneticilerin bir avuç insanla kurdukları şaibeli ilişkiler çok üzücüdür" ifadesini kullandığı paylaşımını alıntıladı ve şunları söyledi:

"Biz de bu haklı mücadelede aslanlar gibi yanınızda olacağız."

NE OLMUŞTU?

Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın atıl depo sahalarının kiralanması için ihaleye gidilmiş ve İBB ihaleden elenmişti. İhaleyi eski bir İBB çalışanı da olan Okçular Vakfı'nın kısa süre öncesine kadar genel müdürlüğünü yapan 33 yaşındaki Hüseyin Avni Önder'e ait Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi almıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerinden İBB iştirakleri hukuksuzca elendi. Hem mahkemeye taşıyacağız hem de suç duyurusunda bulunacağız" demişti. İBB konu hakkında mahkemeye iptal başvurusu yapmıştı.

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Haydarpaşa, İYİ Parti, İstanbul, Ekonomi, Güncel

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