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"Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" kampanyası

Ürgüp Belediyesi tarafından ilçe genelindeki okullarda öğrencilere bisiklet sürücü kaskı dağıtıldı.

25.09.2019 10:54
Ürgüp Belediyesi tarafından ilçe genelindeki okullarda öğrencilere bisiklet sürücü kaskı dağıtıldı.
Sağlıklı Kentler Birliği'nin "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" kampanyası kapsamında düzenlenen programda Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve Ürgüp İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir, çocuklarla birlikte okula bisikletle geldi.
Ayhan Ertürk ilkokulunda düzenlenen programda konuşan Başkan Aktürk, "Üyesi olduğumuz sağlıklı kentler birliğinin 2017 yılından bu yana, bisiklet kullanımını özendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen kampanyasına Ürgüp Belediyesi olarak biz de destek veriyoruz. Sağlığa giden en güzel yol bisiklettir." dedi.
Konuşmanın ardından öğrencilere kask dağıtımı gerçekleştirildi.

Ürgüp Belediyesi, Mehmet Aktürk, Ürgüp, Güncel

Kaynak: AA

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