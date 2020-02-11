Haydi Çocuklar, Cimnastik Kurslarımıza

Cumartesi ve Pazar günleri kış spor okullarımızda cimnastik eğitimlerine katılan çocuklar, deneyimli Milli Takım antrenörleri eşliğinde temel cimnastik bilgilerini alırken sosyalleşme ve kendini ifade edebilme yetilerini de geliştiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan kış spor okulları, çocukların 7 farklı branşta spor eğitimi almasına olanak sağlıyor. Bu kapsamda sporun temeli sayılan ve küçük yaşlardan itibaren çocuklarda denge, algı, esneklik ve kuvvet gibi genel koordinatif yetilerin gelişmesinde temel bir branş olan cimnastik kursları, çocuklarımızla buluşuyor. Yoğun bir eğitim programı içeren kurslarda, 'Temel Cimnastik Eğitimi, Vücut Duruş ve Postür Çalışmaları, Ritim Eğitimi ve Takla Çeşitleri' konularını kapsayan başlangıç eğitimleri veriliyor.

Kayıtlar, Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonunda Alınıyor

Çocukların, spor eğitimlerini alırken sosyalleşme ve kendini ifade edebilme yeteneklerine de önemli katkı sağlayan cimnastik kurslarımızın kayıtları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda alınıyor. Cimnastik eğitimlerimiz ise; 19 Mayıs Stadyumu arkasındaki Cimnastik Salonu'nda veriliyor. Kış Spor Okulları kapsamında açılan cimnastik kursları, birçok şampiyon yetiştiren cimnastik takımımızın altyapısını da oluşturuyor.