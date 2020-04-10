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Haydi çocuklar yaptığınız gök kuşağı resimlerini belediye ile paylaşın

Bilecik Belediyesi tarafından "Sağlık emekçisi ağabeyi ve ablalarınızı ne kadar sevdiğinizi gösterebilir misiniz" temasıyla hazırlanan proje ile evlerindeki çocuklar sevgilerini, gök kuşağı resimleri yaparak pencerelerine asabilecek.

10.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:37
Haydi çocuklar yaptığınız gök kuşağı resimlerini belediye ile paylaşın
Bilecik Belediyesi tarafından "Sağlık emekçisi ağabeyi ve ablalarınızı ne kadar sevdiğinizi gösterebilir misiniz" temasıyla hazırlanan proje ile evlerindeki çocuklar sevgilerini, gök kuşağı resimleri yaparak pencerelerine asabilecek.

"Evde Kal Bilecik" kampanyasına birbirinden güzel projeyi uygulamaya koyarak, destek veren Bilecik Belediyesi, çocukları gök kuşağı resimleri yaparak, sağlık emekçisi ağabeyi ve ablalarına sevgilerini gösterebilecekleri bir çalışmayı gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bilecik Belediyesi tarafından 'Sağlık emekçisi ağabeyi ve ablalarınızı ne kadar sevdiğinizi gösterebilir misiniz' temasıyla hazırlanan proje ile evlerimizdeki çocuklarımız sevgilerini, gök kuşağı resimleri yaparak pencerelerine asabilecek. Anne ve babalar yapılan resimleri 0552 444 88 58 numaralı Bilecik Belediyesi whatsapp hattına göndererek belediyemiz sosyal medya hesaplarında yayınlatabileceklerdir. Halkımıza duyurulur" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Evde Kal, Bilecik, Güncel
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