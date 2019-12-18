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"Haydi Gaziantep en uzun geceyi birlikte aydınlatalım" kampanyası başlatıldı

Gaziantep Valiliği, "Haydi Gaziantep en uzun geceyi birlikte aydınlatalım" sloganıyla kitap okuma kampanyası başlattı.

18.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:50
Valiliği, "Haydi Gaziantep en uzun geceyi birlikte aydınlatalım" sloganıyla kitap okuma kampanyası başlattı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği tarafından "Ben Okuyorum, Gaziantep Okuyor" projesi kapsamında tüm Gazianteplilerin katılımını öngören ve Twitter üzerinden yapılacak bir farkındalık kampanyası düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gaziantep Valiliği koordinesinde yürütülen proje kapsamında hayata geçirilecek sosyal medya farkındalık kampanyası ile 21 Aralık 2019 tarihinde saat 20.00'de Twitter üzerinden vatandaşların kitap okurken çekilen fotoğraflarını ve videolarını "#benokuyorumgaziantepokuyor" etiketiyle paylaşmaları ve birliktelik ruhu ile herkesi okuma seferberliğine davet etmeleri planlanıyor.
Gaziantep'te tüm kesimlerde kitap okuma oranını arttırmak, öğrenci, öğretmen ve velilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hazırlanan kampanyada en uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık tarihi ise özellikle seçildi.
Twitter kampanya etkinlik davetinde "Haydi Gaziantep en uzun geceyi birlikte aydınlatalım" sloganı kullanılıyor.
Kampanya kapsamında ayrıca, gönüllü öğretmenler tarafından ev ziyaretleri gerçekleştirilerek, anne, baba, öğretmen ve öğrencinin birlikte kitap okuması sağlanacak.
Çocuklarıyla kitap okuyan anne babalar da okuma etkinliklerini fotoğraflayıp sosyal medya üzerinden paylaşabilecek.
Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve tüm Gazianteplilerin kampanyaya destek vermesi suretiyle oluşan birliktelik ruhunun Türkiye'ye yayılması bekleniyor.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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