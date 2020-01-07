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Haydi gençler yeteneklerinizi yatıştırmaya

Bu yıl 10'uncusu düzenlenecek olan Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması hakkında Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kırıkkale Şube Başkanı Muhammet Erkam İşler açıklamalarda bulundu.

07.01.2020 13:39 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:39 Haydi gençler yeteneklerinizi yatıştırmaya

Amaç Bağımlılığa Karşı Bilinç

İşler yaptığı açıklamada; "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Cemiyeti arasında imzalanan protokol doğrultusunda "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması" her yıl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk, orta ve lise kademelerinde örgün eğitim veren okullarda gerçekleştirilmektedir.

Bu yarışma ile çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerine destek vermek; sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlayıp daha güvenli ve daha sağlıklı bir hayat sürmelerine katkıda bulunarak yeni neslin bağımlılıkla ilgili bilinç düzeylerini arttırmak amaçlanmaktadır."

Öğrencilerin bağımlılık konularına duyarlılığını artırmak, yeteneklerini teşvik etmek ve başarılı bulunan eserleri ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması 2011 yılından beri her yıl düzenli olarak yapılmaktadır.

Konu Bağımlılık

"Yarışmanın konusu "bağımlılık" olup yarışma; ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrenciler tarafından görsel ve edebi kategorilerde hazırlanacak olan eserleri kapsayacaktır. Yarışmaya, görsel kategoride afiş, resim, karikatür veya kısa alanlarından; edebi kategoride ise kompozisyon, şiir, öykü, deneme veya anı alanlarından sadece birinden katılım yapılabilecektir. Bir öğrenci hem görsel hem de edebi kategoride başvuru yapabilecektir.Yarışmanın duyurusu ile ilgili hazırlanan afişler il milli eğitim müdürlüğü aracılığıyla ilçe milli eğitim müdürlüklerine ve okullara iletilecektir. Ayrıca afişler ve bilgiler yarışma ile ilgili web sitesi olansnsg.yesilay.org.tr adresinde de dijital olarak yer alacaktır. Öğrenciler eserlerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine 2 Ocak 2020 – 14 Şubat 2020 tarihleri arasında teslim edeceklerdir."

Birinciler Ödüllendirilecek

Yeşilay Şube Başkanı Muhammet Erkam İşler; yarışma sonucunda İl düzeyinde gerçekleştirilecek ödül törenlerinde İl birincilerine 500 TL, ülke genelinde eserlerin değerlendirilmesi sonucunda her bir kategoride birinci olan katılımcılara 5.000 TL; ikinci olan katılımcılara 3.000 TL; üçüncü olan katılımcılara ise 1.500 TL ödül verileceğini belirterek öğrencilerin bu yarışmada hem yeteneklerini ortaya koymalarını hem de bağımlılık noktasında bilinçlenmeleri için katılım sağlamalarını istedi.


Yeşilay Cemiyeti, Türkiye, Yeşilay, Güncel

Kaynak: Bültenler

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