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Haydi Kocaeli maça

Liderlik yolunda tam gaz ilerleyen Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Basketbol takımı bu hafta evinde önemli bir maça çıkıyor.

05.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:57Haydi Kocaeli maça

Türkiye Erkekler 2. Liginde mücadele eden temsilcimiz Büyükşehir takımı, liderlik yolunda önemli bir viraja giriyor. Mavi beyazlılar ligin iddialı ekiplerinden Ankara temsilcisi Kayı Gençlik ve Kulübü'nü ağırlayacak.

CUMARTESİ SAAT 16.00'DA

Mavi beyazlı temsilcimiz, Türkiye 2. ligi 9. hafta müsabakaları kapsamında Ankara temsilcisi Kayı Gençlik ve Spor Kulübü'nü ağırlayacak. Maç 7 Kasım Cumartesi günü saat 16.00' da İzmit Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.

HAKAN KÖSEOĞLU'NDAN MAÇA DAVET

Maç öncesi taraftarı salona davet eden Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı antrenörü Hakan Köseoğlu "Ligde oynadığımız son 5 maçta üst süte galibiyetler elde ettik. Genele baktığımız zaman sadece bir mağlubiyetimiz var. Her maç bizim için önemli ama evimizde seyircimiz karşısında oynadığımız maçlarda seyircimizin desteği ile daha güçlü oluyoruz. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm Kocaelili basketbol severleri destek için salona bekliyoruz. Cumartesi günü inşallah galip gelip liderlik yolunda önemli bir virajı daha geçeceğiz" dedi.


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Kaynak: Bültenler

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