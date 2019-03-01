Haydi Manisa Büyükşehir, 'Kazan' Bu Maçı!

Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde hazırlıklarını galibiyet parolasıyla tamamlayan temsilcimiz, Bandırmaspor Baltok maçını kazanıp zirve yarışında rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Ligin 24'üncü haftasında Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacakları Bandırma Baltokspor maçı öncesinde açıklamalarda bulunan futbol şube sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, "10 puanlık fark her ne kadar fazla gibi görünse de 3 puanlık sistemde bizler bu farkın kapanacağına inanıyoruz. Daha önümüzde oynanmamış 11 maç var ve bu da 33 puan demek. Şu anda hiçbir şey bitmiş değil. Mutlaka seri galibiyetler yakalamamız lazım. Bu takım bunu başaracak kaliteye sahip. Cumartesi günü zor bir maç bizi bekliyor. Rakibimiz Bandırmaspor Baltok alt sıralarda ligde kalma mücadelesi veren bir takım. Onlarda mutlaka kazanmak için sahaya çıkacaklar. Kritik ve zorlu bir 90 dakika bizleri bekliyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un iyi yerlere gelmesini istiyorsak bu takıma tüm Manisalıların sahip çıkması ve destek vermesi lazım. Tüm taraftarlarımızı Cumartesi günü saat 14.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda konuk edeceğimiz Bandırma Baltokspor maçına bekliyoruz" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Eksik Bulunmuyor

Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da, Bandırmaspor Baltok maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Ligin ilk yarısında deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini bu kez mağlup edip üst sıralarda kalma adına önemli bir galibiyet almak isteyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Karşılaşmanın Hakemi Serdar Akkoçoğlu

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Cumartesi günü saat 14.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı Bandırmaspor Baltok maçını ise Serdar Akkoçoğlu yönetecek.Akkoçoğlu'nun yardımcılıklarını ise Süleyman Yavaşoğlu ve Sinan Bilen yapacaklar. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Batuhan Bayar.

Kaynak: Bültenler