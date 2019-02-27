Haydi Manisa Hedefe Omuz Omuza!

Kritik maç öncesinde Manisalı basketbol severleri Muradiye Spor Salonu'na davet eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan, " Play-off yolunda tüm Manisalıları maça davet ediyoruz. Bu takım hedefe ulaşacaktır. Düzce Belediye maçını kazanıp play-off yolunda önemli bir engeli daha kayıpsız geçmek istiyoruz. Ligin boyu kısaldıkça heyecan daha da artmaya başladı. Muradiye Spor Salonu'nda atmosferi çok daha etkili hale getirmeliyiz" dedi.

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nde ilk yılında beklentilerin üzerine çıkan ve özellikle oynadığı son beş maçın 4'ünü kazanarak play-off yarışında oldukça iddialı konuma gelen Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımında gözler Cumartesi günü saat 15.30'da Muradiye Spor Salonu'nda başlayacak olan Düzce Belediye maçına çevrildi. Zorlu maçın hazırlıklarını maçın oynanacağı Muradiye Spor Salonu'nda baş antrenörü Ceyhun Cabadak yönetiminde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı'nda sakatlığı devam eden Zafer Sezer Alp dışında eksik bulunmuyor.

Çaylan, " Muradiye Spor Salonu'nda Atmosferi Çok Daha Etkili Hale Getirmeliyiz"

Cumartesi günü saat 15.30'da Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak olan kritik maç öncesinde açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan, " Manisalı basketbol severlerle Cumartesi günü Muradiye Spor Salonu'nda yine bütünleşip çok güzel bir atmosfer oluşturmalıyız. Ligin boyu kısaldıkça heyecan daha da artmaya başladı. Taraftarlarımızın desteği bu noktada çok önemli. Play-off yarışında heyecan her geçen hafta artıyor. Bizde salondaki atmosferi çok daha etkili hale getirmeliyiz. Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz için Cumartesi günü saat 15.30'da Muradiye Spor Salonu'nda oynayacağımız Düzce Belediye maçına tüm Manisa halkını ve basketbol severleri davet ediyoruz" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir'in Dev Adamları Son 5 Maçta 4 Galibiyet Alarak Gücünü ve İddiasını Gösterdi

Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off yarışında oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi alan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, bu süreçte Semt77 Yalova Belediye, Petkimspor, Final Spor ve Artvin Belediye maçlarını kazanırken sadece deplasmanda karşılaştığı Akhisar Belediyespor'a mağlup oldu. Play-off yarışında 31 puanla 6'ıncı sırada yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı'nda tek hedef Düzce Belediye maçını da kazanıp yükselişe devam etmek.

Kaynak: Bültenler