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"Haydi Mardin Organ Bağışına" konferansı

Mardin'de, 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası etkinlikleri kapsamında konferans gerçekleştirildi.

12.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:48
'de, 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası etkinlikleri kapsamında konferans gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürlüğü ve Artuklu Üniversitesi işbirliğiyle Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda "Haydi Mardin Organ Bağışına" konferansı düzenlendi.
Konferansta konuşan Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, her yıl 3-9 Kasım tarihlerinde organ nakil haftası olarak kutladıklarını söyledi.
"Bağışlanan her organ, filizlenen bir hayattır" sloganıyla organ bağışını ehemmiyetine değinen Yavuz, şöyle dedi:
"Ülkemizde organ bağışları Sağlık Bakanlığı kontrolü ve denetiminde yapılmaktadır. Türkiye Organ ve Doku Nakli Bilgi Sistemi vasıtasıyla organ dağıtımı adaletli ve şeffaf biçimde yapılmaktadır. Sağlık tesislerimiz organ nakli faaliyetleri için yeterli donanıma, deneyimli nakil ekiplerine ve nakil merkezlerine sahiptir. Aşınılması gereken önemli bir konudur organ bağışı. Unutmamak gerekir ki, her bağış yeni bir hayattır. Organ bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımız İl Müdürlüğümüze, Aile Sağlığı Merkezlerimize, Toplum Sağlığı Merkezlerimize, İlçe Sağlık Müdürlüklerine başvurabilirler. Elektronik ortamda e-Nabız ve e-Devlet üzerinden de bu bağışları yapılabilmektedir."
Konuşmaların ardından Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Dekanı Prof. Dr. Canan Eren Dağlı da, "Organ Bağışı ve Önemi" konusunda sunum yaptı.

Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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