Haydi Nevşehir şimdi birlik olma zamanı

Başkan Rasim Arı'nın bir maaşını bağışlayarak katıldığı kampanya için hazırlanan şeffaf kumbaralar, belediyenin çeşitli birimlerine ve farklı kamu kurum ve kuruluşlarının binalarına yerleştirildi.

Nevşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde evlerinden çıkmayan veya çalıştıkları firmalarca ücretsiz izne ayrılan dar gelirli vatandaşlara ekonomik destek sağlanması amacıyla yardım kampanyası başlattı.

Kumbaraların dağıtımına AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar ile birlikte eşlik eden Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında oluşturulan şeffaf kumbaraların, kentteki çeşitli kurumlara yerleştirilerek yardım toplanmasının sağlanacağını belirtti.

"Gönül Kumbarası"na bir aylık maaşını bağışladığını dile getiren Arı, tüm hayırseverlere destek çağrısında bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren esnaflara ve işini kaybeden vatandaşlara destek olmak için başlattıkları bu iyilik hareketine hem belediye personellerinden hem de hayırseverlerden ciddi bir katılımın olmasını beklediğini belirten Arı, "Bu koronavirüs belası Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı ve beraberinde ülkemizi de etkilemiş durumda. Bu anlamda hükümetimiz sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde,Sağlık Bakanımızın, İç İlleri Bakanlığımızın ve diğer bakanlıklarımızın aldığı tedbirler var. Ülkemizin farklı noktalarında ciddi tedbirler alıyorlar.Bu alınan tedbirlere ilaveten yerel yönetimler olarak bizlerinde üzerine düşen görevler var. Bizlerde şehrimizde yoğun olarak dezenfekte çalışmaları yapıyoruz, ilaçlama yapıyoruz, maske üretip dağıtıyoruz. Bu illetin insanlarımıza bulaşmaması için alabileceğimiz tüm önlemleri alıyoruz. Beraberinde birde bu işin ekonomik durumu var.65 yaş üzerindeki yaşlılarımız, kronik hasta olan kardeşlerimiz ve engellilerimiz ile birlikte bu süre içerisinde gündelikçi çalışanlar ve asgari ücretli çalışıp ta işsiz kalan vatandaşlarımız var. Onlar gerçekten ciddi manada ekonomik olarak bu süreçten etkilendiler. Bizde karınca kararınca onlara nasıl destek olabiliriz, onların evine nasıl bir katkı sağlayabiliriz? Düşüncesiyle tüm belediye personellerimiz ile birlikte bir kampanya başlattık. Öncülüğünü belediye personellerimizin yaptığı kampanyaya şahsım da bir maaşımı bağışlayarak katıldım. Tüm arkadaşlarımızda imkanları ölçüsünde katkı sağlayacak. 'Bende destek olmak istiyorum' diyerek şehrimizden, farklı illerden ve hatta yurt dışından bizlere ulaşan insanlarımız da var. Kampanya sonunda toplanan tüm bağışları alışveriş çeki olarak koronavirüs nedeniyle ekonomik durumu etkilenen vatandaşlarımız ile paylaşacağız. " dedi.

Kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverler, 0384 2134936 numaralı telefondan Nevşehir Belediyesi Turkuaz Masa görevlilerine ulaşabilecek.

Kaynak: Bültenler