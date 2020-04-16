Haydi Nevşehir, şimdi paylaşma zamanı

50 bin ekmeğin paylaşılmasının hedeflendiği proje ile birlikte Nevşehir Belediyesi,veren el ile alan el arasında köprü olacak ve mahallelerde kurulacak olan stantlara her gün hayırseverler tarafından bırakılan ekmekleri, ihtiyaç sahipleri ücretsiz olarak alacak.

Nevşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisine alan Koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatmayı sürdürüyor.

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin görüldüğü ilk günden itibaren hayırsever vatandaşların da desteği ile ihtiyaç sahibi ailelere binlerce gıda kolisi dağıtan Nevşehir Belediyesi, Ramazan Ayı öncesinde yaptığı yardımların kapsamını genişleterek yine binlerce aileye ücretsiz ekmek ulaştırılması için harekete geçti.

Başkan Arı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu "Sofranızdaki Lokma" projesi ile birlikte, kentteki 7 mahalleye kurulacak olan stantlara ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz olarak alabilmeleri için her gün binlerce ekmek bırakılacak.

Nevşehir Belediyesi'nin her gün bin ekmek ile katılacağı kampanyaya dileyen tüm vatandaşlar da ihtiyaç sahibi olanlar için bu stantlara ekmek bırakarak destek sağlayabilecek.

İhtiyaç sahiplerinin 14.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ekmek alabilecekleri stantlarda belediye görevlileri bulunacak.

Ramazan Ayı sonuna kadar devam etmesi planlanan bu projeye tüm hayırseverler vatandaşları destek olmaya davet eden Belediye Başkanı Rasim Arı," Dinimizin temelinde yatan bütün güzel hasletleri temsil eden şu günlerde, yardımlaşma ve dayanışmanın büyük önem arz ettiğine inanıyorum. Bu değerlerimiz beraberinde, bütün zorlukların da üstesinden gelmemizi sağlıyor. Mübarek Ramazan Ayı vesilesi ile düzenlenen bu tür programlar, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirip, bizleri birbirimize daha çok yakınlaştırmaktadır. Bizler birlikte olduğumuz sürece, ülkemizin de bu zorlu günleri atlatacağına hiç şüphem yok." dedi.